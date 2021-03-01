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"Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжает лидировать среди электоральных симпатий украинцев, - опрос

"Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжает лидировать среди электоральных симпатий украинцев, - опрос
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, большинство украинцев отдали бы свои голоса за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований по заказу американской компании Trade Union LLC, California в период с 25 по 28 февраля 2021 года.

Так, по результатам исследования, в парламент прошли бы 5 политсил:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,5%;

"Слуга народа" - 19,2%;

"Европейская солидарность" - 16,3%;

"Батькивщина" - 9,4%.

"Партия Шария" - 5,0%;

Рейтинг других политсил распределился следующим образом:

"Сила и честь" - 3,3%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,0%;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,9%;

ВО "Свобода" - 1,8%;

"Гражданская позиция" - 1,7%;

"Голос" - 1,2%;

"Объединение "Самопомощь" - 1,1%;

"Оппозиционный блок" - 0,9%;

"За майбутне" - 0,9%;

"Национальный корпус" - 0,7%;

"Народный фронт" - 0,4%.

В президентском рейтинге нынешний глава государства набрал 18,2% голосов респондентов. На втором месте - Петр Порошенко - 17,1%.

Также подавляющее большинство украинцев - 71% уверены, что Украина должна использовать любую возможность для того, чтобы освободить наших граждан из ОРДЛО.

80% респондентов крайне негативно отнеслись к решению правительства поднять тарифы на газ, отопление и электроэнергию. Опрошенные считают, что это решение необоснованно.

Отвечая на вопрос относительно того, что будет с репутацией украинской власти в мире в связи с закрытием телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, 44% респондентов уверены, что репутация ухудшится. 

Киевский институт социологических и маркетинговых исследований провел социологический опрос 25-28 февраля 2021 года, в котором приняли участие 3000 респондентов. Метод опроса -  CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе квотной выборки. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Все по теме:

Верховная Рада, Выборы, Социология, ОПЗЖ.
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