Украина угодила в дипломатический скандал с Израилем из-за переименования стадиона: детали

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Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Twitter-аккаунт посла Израиля в Украине

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион потребовал от городского совета Тернополя отменить решение о присвоении городскому стадиону имени Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Об этом посол заявил во вторник, 9 марта, в своем аккаунте в соцсети Twitter.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал израильский дипломат.

 Schutzmannschaft - "охранные команды", особые подразделения, сначала в составе вспомогательной полиции Третьего рейха на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, карательные батальоны, действовавшие под непосредственным командованием немцев и вместе с другими немецкими частями. Как правило, формировались из местного населения и военнопленных. Позже некоторые части переведены в состав СД и СС.

201-й батальон охранной полиции СД (нем. Schutzmannschaft Battailon 201) ("Украинский легион") - подразделение, сформированное из легионеров специальных подразделений "Нахтигаль" и "Роланд", созданных Абвером в начале 1941 года, основу которых составляли преимущественно сторонники и члены ОУН (б).

Шухевич был назначен заместителем командира батальона. Его звание отвечало немецкому званию гауптмана (капитана).

В 2007 году Роману Шухевичу посмертно присвоено звание Герой Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Тернополь, Роман Шухевич, Возмущение, Стадион, Требования, Посол Израиля, Джоэл Лион.
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