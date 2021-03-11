"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России

В чем сложности переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе, чего добивается Россия и почему нам, скорее всего, не избежать обострения на фронте, "Телеграфу" рассказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) переговорщиков в рамках Минского формата Сергей Гармаш.

– Сергей, почему фактически застопорились переговоры в рамках ТКГ? О чём говорит позиция России и ОРДЛО? Чего они добиваются?

– У ОРДЛО нет позиции. Позиция ОРДЛО – это позиция России. А Россия не заинтересована в разрешении конфликта на чужих условиях. Для нее благоприятны два варианта. Первый – фактическая автономия Донбасса и возвращение его в Украину де-факто в состоянии российского региона. Лишь де-юре украинского. Цель – влияние на внешнюю и внутреннюю политику Украины через регион с "особым статусом". Но Киев на такое не пойдет. И в Кремле это уже, похоже, поняли. А потому склоняются ко второму варианту – консервирование конфликта по Абхазскому сценарию. Фактическая институализация (процесс превращения каких-либо отношений в институты, то есть в форму организации отношений с установленными правилами, нормами и их саморегуляция – ред.) этих квазиобразований, с выдачей российских паспортов, с возможным признанием "республик", если Украина предпримет попытки реальному освобождению своих территорий.

– Почему Россия так нервно реагирует на те или иные предложения по урегулированию конфликта?

– Потому что эти предложения не соответствуют ее сценариям. Сейчас, к примеру, в рамках нормандского формата нарабатывается документ, о котором говорил Андрей Ермак в своем недавнем выступлении. В частности, обсуждаются так называемые кластеры, предложенные французской и немецкой сторонами. На их базе в будущем может появиться "дорожная карта" – четкий перечень шагов с определенными сроками.

Россию это не устраивает. Она видит, что может появиться документ, направленный на окончание конфликта не по ее сценарию. Потому усиливает военный инструмент для давления на Украину – с целью заставить нас решать вопросы в рамках ТКГ. Где присутствует ОРДЛО, но нет Германии и Франции. Где не прекращаются попытки заставить Киев вести диалог с Донецком и Луганском.

В этом я вижу причины обострения, которое сейчас происходит. Хоть обострением его можно считать весьма условно, по сравнению с перемирием, которое началось с июля прошлого года. А так – ситуация та же, что была до этого.

– Может ли ситуация еще сильнее обостриться?

– Скорее всего. РФ уже обвинила нас в якобы провоцировании обострения. Так что, думаю, будет что-то еще более серьезное. Вряд ли это будет уровень полномасштабных боевых действий 2014-2015 гг. Но обострения с увеличением обстрелов и калибров, похоже, не избежать. Всё заточено под то, чтобы заставить нас вести диалог о мире в рамках ТКГ, принизив роль нормандской четверки.

– Хоть по каким-то направлениям в рамках ТКГ наметился в последнее время прорыв?

– Не знаю, можно ли считать прорывом тот факт, что есть предварительные договоренности о создании подгруппы по экологии. С нашей стороны выполняются все условия для открытия новых КПВВ, для нормального функционирования действующих. Оппонентам всё сложнее придумывать новые причины, почему они не могут открыть пункты пропуска со своей стороны. Но пока всё остается, как и ранее – действуют лишь "Станица Луганская" на Луганщине и "Новотроицкое" на Донетчине. С нашей стороны открыты КПВВ "Марьинка", "Гнутово", "Майорское", "Золотое", "Счастье". Но оккупанты блокируют пропуск через них со своей стороны.

Что касается прорывов в политическом плане, то их быть не может, потому что РФ, как я уже отмечал, заинтересована в консервации конфликта. Если тут и будет прорыв, то не в пользу Украины. Так что я этого не жду.

– Создание подгруппы по экологии связано с прекращением отлива воды из шахты "Юный коммунар" группировкой "ДНР". В шахте когда-то проводили ядерные испытания. Почему оккупанты блокируют доступ инспекции на подконтрольную им территорию?

– Они могут это делать, добиваясь, чтобы МАГАТЭ общалось напрямую с ними. Это своеобразная политическая субъективизация. Тут же пропагандисты начнут разгонять "новость" о якобы международном признании "республики". Между тем, угроза отравления и почвы, и источников воды есть. Внутри шахты осталась оплавленная полость, капсула. И если воду не откачивать (а ее не откачивают), существует угроза выхода радиоактивных отходов на поверхность. Это – вопрос времени…

– Украинские официальные лица всё настойчивее говорят о необходимости присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. Какова вероятность этого?

– Не вижу возможности включения США в ТКГ, потому что это группа трехстороння. Если РФ и Украина – стороны конфликта, а также ОБСЕ – как посредник. Включение в этот формат еще и США как наблюдателя, посредника, возможно при согласии всех сторон. Не думаю, что Россия на это согласится. Так что в Минском процессе Штатов, скорее всего, не будет. Возможно в Нормандском формате – опять же как наблюдателя. Но вряд ли всё та же Россия поддержит такую идею. Да и Германия с Францией – тоже. Не исключаю, что США подключится к разрешению конфликта в каком-то другом формате. В каком – время покажет. Думаю, некие решения могут появиться уже в текущем году.