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"Всё закончится пшиком": эксперт объяснил, почему власти не удастся разыграть карту "Харьковских соглашений"

"Всё закончится пшиком": эксперт объяснил, почему власти не удастся разыграть карту "Харьковских соглашений"
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф

СБУ изучит обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений" и действия 236 нардепов VI созыва, которые поддержали их в 2010 году, продливших пребывания Черноморского Флота РФ в Крыму в обмен на российскую скидку на газ для Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг, 11 марта. Политический эксперт Михаил Чаплыга оценил для "Телеграфа" перспективы подобного расследования, а также объяснил, почему его решили провести именно сейчас.

"Такие действия – неправомочны. Статья в профильном законе о статусе народного депутата и статья Конституции как норма прямого действия – гарантируют парламентариям отсутствие ответственности за принятие решений при исполнении своих полномочий. В правовом поле существует даже термин индемнитет. Суть та же – недопустимость привлечения депутата к ответственности за его парламентскую деятельность. К сожалению, не все в нашей стране, даже имея диплом юриста, понимают это. И последние решения, принятые в ходе заседаний СНБО, это наглядно демонстрируют", – подчеркивает Михаил Чаплыга.

Эксперт напоминает, что попытки "догнать" депутатов за те или иные решения были и ранее.

"Можно вспомнить попытки привлечь к ответственности нардепов, которые голосовали 16 января 2014 года за так называемые "законы о диктатуре". По требованию активистов против них открывали дела, но всё закончилось пшиком. Так будет и в этот раз", – уверен политэксперт.

Анализируя политический аспект обвинений в адрес нардепов, которые поддержали "Харьковские соглашения", Михаил Чаплыга не согласен с теми, кто говорит о "зраде".

"Да, Украина тогда продлила пребывание российского флота в Крыму взамен на скиду на газ. И депутаты, согласно Конституции и профильному законодательству, имели право ратифицировать такие соглашения. Минэкономики и Минфин выступали уже во время президентства Порошенко (который до президентства, кстати, поддерживал "Харьковские соглашения") против поиска "зрады" в этих договоренностях. Поясняя, что иначе был бы нанесен непоправимый удар по экономике нашей страны, – отмечает политэксперт. – И вообще, исходя из такой "логики" нужно признать госизменой Будапештский меморандум, оставивший нас без ядерного оружия взамен на эфемерные гарантии территориальной целостности".

По мнению Михаила Чаплыги, эту тему, равно как обещания вернуть в госсобственность ряд стратегически важных объектов, власти "качают" именно сейчас, чтобы прикрыть скандалы и провалы с вакцинацией, с вакциной, а также информационно перебить анонсированный фильм-расследование по провалу операции с задержанием "вагнеровцев".

Ранее принятые 11 марта на СНБО решения прокомментировал "Телеграфу" эксперт Украинского института политики Никита Трачук.

Также "Телеграф" сообщал, что представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал "Харьковские соглашения" спусковым крючком для аннексии Крыма.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

СНБО, Госизмена, "Харьковские соглашения", Михаил Чаплыга.
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