С нардепом "Голоса" произошло "огненное" ЧП в Раде (фото, видео)

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Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф

В среду, 17 марта, в Верховной Раде произошло задымление пульта для голосования у народного депутата от фракции "Голос" Леси Василенко. Народных избранников отправили на 15-минутный перерыв.

Видео инцидента опубликовал на своем тelegram-канале глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Загорелся пульт. Вот что правки делают", - отметил нардеп.

Его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк также поделилась на своем канале эмоциями от пережитого.

"Во время заседания у коллеги перегрелась сенсорная кнопка. Пошел белый дым. Невероятный запах плодотворной работы. Сгорела кнопка, гори и сарай"- написала нардеп.

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Вскоре парламентарий от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал фото разобранного пульта. Судя по табличке, он принадлежит народному депутату Леси Василенко.

В работе парламенте объявлен был перерыв на 15 минут для проветривания сессионного зала.

Отметим, в мае 2020 года похожий случай произошел с пультом нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко, сообщает news.liga.

Напомним, в Раде оценили стоимость сломанного микрофона спикера Дмитрия Разумкова.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Верховная Рада, Пожар, Голос, Пульт, Леся Василенко.
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