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Заместитель Ермака заинтриговал вторым сроком Зеленского (видео)

Заместитель Ермака заинтриговал вторым сроком Зеленского (видео)
15:06 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что выдвигать свою кандидатуру на пост президента снова или нет Владимиру Зеленскому решать самому, даже несмотря на просьбы "слуг народа" баллотироваться на второй срок во время съезда партии 13 марта.

Об этом он сказал в прямом эфире 4 Канала.

"Сегодня это сказали народные депутаты Украины. Это сказали средствам массовой информации. Офису Президента они пока это не доносили напрямую, только через средства массовой информации. Поэтому я думаю, что, возможно, мы пообщаемся вместе с исполнительной властью и вместе в Офисе президента, и с народными депутатами. Ну и тогда будут какие-то решения, но, все же, эти решения принимать только президенту", - сказал он.

Богдан про Зеленского: "Ты еще ничего не сделал, какой второй срок?"

Напомним, еще в мае 2020 года во время пресс-конференции Владимир Зеленский не смог однозначно ответить на вопрос о втором сроке президентства, хотя и прямо не исключил такой возможности. Но уже в ноябре того же года заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко не исключил возможность того, что Зеленский будет баллотироваться на пост главы государства повторно.

Как сообщал "Телеграф", ранее о том, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок высказывался и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 239

Все по теме:

Видео, Владимир Зеленский, Второй срок, Кирилл Тимошенко, ОПУ.
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