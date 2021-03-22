В Верховную Раду проходит пять партий, "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидирует с большим отрывом, - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду Украины прошли бы пять партий. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 16 - 19 марта 2021 года компанией RTS (Роботизированные Телесистемы).

Так, по данным опроса, новый состав парламента выглядел бы так:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 23,3%

"Европейская солидарность" - 19,9%%

"Слуга народа" - 17,1%%

ВО "Батькивщина" - 9,6%.

"Партия Шария" - 5,0%.

Рейтинг других партий распределился следующим образом:

"Сила и честь" - 4,4%

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,4%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,1%

УДАР - 1,7%

"Голос" - 1,7%

"За майбутне" - 1,5%

"Объединение "Самопомич" - 1,4%

ВО "Свобода" - 1,3%

"Гражданская позиция" - 1,4%

"Оппозиционный блок" - 1,0%

"Национальный корпус" - 0,9%

"Народный фронт" - 0,6%.

В президентском опросе в первую тройку вошли нынешний президент Владимир Зеленский - 22,5%, экс-президент Петр Порошенко - 20,1 и сопредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко - 11,1%.

Отвечая на вопрос, справилась ли нынешняя власть с вакцинацией населения от Covid-19 или этот процесс провален, 67,8% опрошенных ответили, что власть не справляется. 21,0% - затруднились с ответом, и только 11,2% уверены, что чиновники справляются с этим процессом.

При этом 75,8% респондентов считают, что вакцинация провалена из-за непрофессионализма власти и влиянием политики на выбор вакцины.

Также в соцопросе был пункт о том, как закрытие оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK повлияет на репутацию украинской власти в мире. Более половины опрошенных - 58,1% ответили, что репутация ухудшится. 12,8% считают, что репутация улучшится, и 17,1% - что останется без изменений.

Компания RTS (Роботизированные Телесистемы) провела социологический опрос 16 - 19 марта 2021 года. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов по всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса - телефонные интервью. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%.