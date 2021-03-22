Украина намерена войти ЕС в течение ближайших 5-10 лет, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки вхождения Украины в Евросоюз и НАТО.

Сроки в 5-10 лет он озвучил в интервью немецкой газете "Handelsblatt".

"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, те же сроки предполагает и процесс получения членства НАТО.

"Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа, что "двери НАТО открытыми для Украины", - уточнил глава Кабмина.

Помимо этого, Шмыгаль назвал причины, по которым Украина до сих пор не член ЕС.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - добавил глава правительства.

Как сообщал "Телеграф", ранее против вступления Украины в НАТО выступил новоназначенный директор ЦРУ Уильям Бернс.