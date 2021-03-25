Боевики "ДНР" ополчились против крымской "няши" Поклонской из-за ее интервью росСМИ (видео)

Бывшая "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, которая недавно решила помирить Украину с Россией, организовав конкурс видео, высказалась про войну на Донбассе, чем разозлила боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР", которые, обозлившись, попросили "главу Крыма" Сергея Аксенова не выдвигать ее кандидатуру на выборы в Госдуму.

Об этом Поклонская сказала в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "RT".

"Мы понимаем, что помимо вооруженных сил РФ есть свободные наемные и ура-патриотические люди в виде Стрелкова, который сидел и рассказывал, как он героически убивал людей, за русский мир он убивал людей, я категорически противница таких методов", - сказала она.

При этом боевики не простили Поклонской ухода от риторики "русской весны" и обратились к "главе Крыма" Сергею Аксенову, дабы тот не выдвигал кандидатуру "няши" на выборы в Госдуму.

В сети тут же стали обсуждать, чтобы значила такая резка смена риторики из уст Поклонской.

"Одно из двух. Либо хотят показать почему Поклонская больше не будет депутатом госдуры, либо...Очень конечно хотелось бы чтобы второе. Для того чтобы сливать няшу, не нужно было бы нанимать целый РТ, но вот для того чтобы слить дыру, скорее всего показали бы по расии24", "Думаю, ни то, ни другое, просто Поклонская хочет и к умным, и к красивым и строит из себя тонкую натуру", "Нет, просто крымским можно, а донецким – нет", "Жалко девку", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в этом же интервью Наталья Поклонская заявила, что "Правый сектор" похищал людей на Донбассе.