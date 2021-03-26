Соратникам Медведчука объявили подозрения в госизмене: что они натворили

Трем участникам общественной организации "Украинский выбор – Право народа", возглавляемой народным депутатом Виктором Медведчуком, оказавшимся под санкциями, в офисе которой СБУ провела обыски в четверг, 25 марта, объявили о подозрении.

Об этом сообщает Офис прокурора Украины.

Им вменяется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным следствия, эти трое представителей Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа", который до 2016 года назывался "Украинский выбор", способствовали оккупации Крыма и даже получили медали "За возвращение Крыма".

"Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НЗФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит". Они выполняли противоправные приказы "главарей" формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее силовики пришли с обыском на фирмы родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Также СБУ проводила масштабные обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую также связывают с Виктором Медведчуком.