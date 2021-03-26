Одолжили на вечер: у Зеленского объяснили появление разбитых дверей Офиса президента на "1+1"

Офис президента Украины одолжил телеканалу олигарха Игоря Коломойского "1+1" входные двери в здание ОПУ, поврежденные во время акции сторонников осужденного одесского активиста Сергея Стерненко 20 марта.

В частности, двери принесли на эфир программы "Право на владу" вечером в четверг, 25 марта.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" объяснила, что Офис президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери.

"Как пояснила Мендель, поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала "1 + 1" на один вечер по запросу и на средства самого телеканала", - говорится в заметке.

При этом пресс-секретарь Зеленского отметила, что дверь не является вещественным доказательством, поскольку все действия с ними, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией.

"Мендель добавила, что в понедельник, 29 марта двери будут отправлены на реставрацию", - говорится в заметке.

Как сообщалось, повреждения, которые были нанесены зданию Офиса президента во время беспорядков 20 марта, в ОПУ оценили в более чем 2 миллиона гривен.

Позже один из организаторов акции 20 марта, лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов рассказал, что у здания Офиса президента планировали провести "перформанс", однако никто не планировал бить стекла и закидывать здание дымовыми шашками.