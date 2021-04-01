Внеочередное заседание СНБО 2 апреля: журналисты узнали, о чем там пойдет речь

В повестке очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое состоится в пятницу, 2 апреля, будут рассматриваться до 10 вопросов.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

В частности, эти вопросы могут касаться утверждения плана вакцинации на этот и следующий годы и введения санкций в отношении ряда "контрабандных баронов" Украины.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.

В пятницу, 26 марта заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не было.