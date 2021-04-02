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Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
15:18 Сегодня Телеграф

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает подсчитывать голоса на довыборах в Верховную Раду по округу №87 (Ивано-Франковская область). На данный момент обработано уже 90,59% протоколов, в лидерах пока остается представитель "Слуги народа" Виталий Вирастюк.

Об этом можно судить из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

На данный момент у Вирастюка 31,51% голосов избирателей (14 500 голосов). При этом если буквально во вторник, 30 марта, на втором месте находился представитель всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский, то сейчас его обогнал кандидат из "За майбутнє" Александр Шевченко 29,52% (13586 голосов).

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А у "свободовца" Кошулинского, сдвинувшегося на третью позицию 28,83% (13268 голосов).

Довыборы на Прикарпатье

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Владимир Зеленский открыто пиарит Василия Вирастюка. Так, в в четверг, 25 марта, вечером президент провел совещание о ходе вакцинации против коронавируса COVID-19 и готовности медицинской системы в Ивано-Франковской области. И в этом не было бы ничего необычного, если бы не одно "но": совещался Зеленский именно с Вирастюком.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Выборы, ЦИК, Довыборы, Василий Вирастюк.
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