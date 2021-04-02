Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО

Украина имеет вряд ли новую политическую звезду. Это грубый, откровенный 58-летний бывший ветеринар, который носит плохо сидящие на нем костюмы, и редко улыбается. Однако в течение последних двух месяцев Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, стал самым убедительным голосом Украины относительно реформ и справедливости.

Об этом пишет издание Atlantic Council.

Поскольку рейтинги президента Владимира Зеленского резко падают, а его правительство сталкивается с проблемами, связанными с ростом смертности от COVID, недостаточными поставками вакцин, экономическим упадком и отсутствием признаков прекращения российской войны в Донбассе, Данилов был тем чиновником, который начал эффективно достигать прогресса в ключевых вопросах, волнующих украинскую общественность.

Большинство вечеров в пятницу Данилов является участником высоко оцененного в Украине национального ток-шоу, где он ведет борьбу с олигархами страны, незаконной приватизацией, махинациями с пятой российской колонной в Украине. Он также подбадривает свои выступления в СМИ более широкими комментариями, например, когда он призвал студентов и преподавателей отклонить кандидатуру дискредитированного бывшего спикера парламента на должность ректора Киевского государственного университета, или когда недавно он высказал мнение, что английский язык должен заменить русский как второй язык.

В конце концов, его должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны в первую очередь является совещательным и административной. Влияние Данилова происходит непосредственно от решения президента Зеленского попробовать возродить Совет, чтобы решить ряд неприятных вопросов, которые являются вопросами национальной безопасности.

Согласно Конституции Украины, Совет национальной безопасности и обороны является "координационным органом при Президенте", который "контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны". Ее членский состав в значительной степени определяется президентом, но он должен включать премьер-министра и министра внутренних дел, а также министров обороны и иностранных дел, обоих из которых назначает президент.

Большую часть своей истории, которая насчитывает уже четверть века, Совет был сосредоточен прежде всего на внешних угрозах и обычно его созывали для демонстрации национального единства в условиях внешних кризисов. Внутренней политикой этот орган не занимается.

Но все изменилось 2 февраля, когда по инициативе президента Зеленского СНБО проголосовал за введение санкций против пятой колонны России в Украине. Сюда входила заморозка активов пророссийского парламентария, который является номинальным владельцем крупной медиа-империи. Санкции против депутата Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и Zik были оправданы его якобы участием в торговле с контролируемыми Кремлем "народными республиками" на оккупированной Россией части восточной Украины.

Через две недели санкции были расширены, включая активами лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены.

19 марта СНБО поручил провести широкомасштабную ревизию собственности и добычи недр Украины, преимущественно энергетического топлива и полезных ископаемых. Это включало изучение условий, по которым все договоры аренды, концессий и распределения продукции были выданы с 1994 года. Объясняя это решение, Данилов заявил: "Если будут нарушения в лицензировании этих ресурсов, они будут возвращены украинскому народу".

Также были объявлены экономические санкции против бывших чиновников Украины, среди которых экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший руководитель оборонного производственного комплекса Дмитрий Саламатин и экс-министр образования Дмитрий Табачник. Большинство этих лиц сейчас являются гражданами России.

Кроме того, Совет принял решение о пересмотре всех указов, изданных Януковичем, который был осужден за государственную измену в украинских судах. Пересмотр должен выяснить, какие из указов экс-президента Украины угрожают национальной безопасности.

Именно это решение, со своей стороны, заставило президента Зеленского издать указ 29 марта об увольнении двух назначенцев во времена Януковича Александра Тупицкого и Александра Касминина от должности судей Конституционного Суда. Ранее Зеленский обвинил председателя Конституционного суда Тупицкого в угрозе национальной безопасности.

Критики предполагают, что еженедельные объявления о санкциях и указы президента являются тщательно организованными пиар-трюками. Если эти меры иссякнут, критики докажут свою правоту. Однако, если они сохранят свой нынешний импульс, эти санкции кумулятивно могут стать инструментами системных изменений в коррумпированной правовой и экономической системах страны.

Шквал санкций, принятых Советом и Зеленским, возможно, был вдохновлен недавними политическими шагами США. В сентябре 2020 года, а позже в январе 2021, правительство США объявило о санкциях против украинского депутата Андрея Деркача и его соратников, которых назвали русскими агентами, которые вмешиваются в выборы в США. Реагируя на эти решения, Зеленский, как полагают, спросил своих сотрудников, существуют ли подобные санкционные механизмы, которые Украина может применить против тех, кого она считает угрозой национальной безопасности.

Затем адвокатские команды Данилова и президента Зеленского взялись за разработку инструментов продолжение санкционных мер, которые ранее применялись против иностранцев, с целью применения против украинцев. Эти инструменты, которые позволяют применять санкции по отношению к украинцам и юридическим лицам, находящихся в собственности Украины, если будет обнаружено их участие в экономическом сотрудничестве с субъектами терроризма, если их осудили за государственную измену, или они приняли иностранное гражданство (как в случае с Януковичем и его союзниками).

Недавняя роль СНБО не является абсолютно беспрецедентной.

После Оранжевой революции 2004 года президент Украины Виктор Ющенко дважды пытался использовать Совет национальной безопасности и обороны для влияния на внутреннюю политику. Первая попытка - попытка проверить власть премьер-министра Юлии Тимошенко, а вторая - во время битвы за власть и влияние с премьер-министром Виктором Януковичем. Обе попытки закончились неудачей.

На этот раз под влиянием кремлевской войны кипящей на оккупированной Россией части Украины, президент Зеленский возродил СНБО, сосредоточившись на внутренних угрозах национальной безопасности, связанных с Россией. Этот более экспансивный определения национальной безопасности вызывает большой резонанс среди общественности и большей части украинской политической элиты.

Безусловно, большинство решений Совета национальной безопасности и обороны, наряду с указами президента Зеленского, подлежат и будут подлежать судебному обжалованию. Но в украинских непредсказуемых судах единственное, что можно предположить, это то, что для решения большинства дел потребуются годы. Сейчас как минимум далеко идущие решения Совета останутся в силе. Это значит, что Алексей Данилов длительное время будет находиться в центре внимания общественности.