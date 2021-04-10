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Любая вода, которую Украина доставит в Крым, будет залита в радиаторы российских танков, - Муждабаев

Любая вода, которую Украина доставит в Крым, будет залита в радиаторы российских танков, - Муждабаев
07:21 Сегодня Телеграф

Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым, который страдает от обезвоживания, наземным транспортом, в цистернах, под флагом Красного Креста. И только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, которые проживают на полуострове. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев в комментарии «Телеграфу» раскритиковал такой подход.

«Когда я читаю нечто подобное, сам себя спрашиваю: хоть один представитель украинского правительства после начала российской агрессии и перекрытия Северо-Крымского канала, не грезил «вернуть воду в Крым»? Хоть как-то. По каналу, бутылками, на каких-то условиях… Можете уже об этом забыть? Территория оккупирована. Ни одно государство в мире не поймет, если страдающее от оккупации государство будет помогать оккупанту. Резникова я, между прочим, называю не министром реинтеграции, а министром оккупации, - признался Айдер Муждабаев. - Потому что он постоянно говорит контраверсийные вещи, которые позорят Украину на международной арене и вносят раздрай в украинское общество».

Айдер Муждабаев

Журналист напоминает, что в феврале в интервью одному из украинских СМИ Алексей Резников заявлял, что Украина как цивилизованное государство не будет после деоккупации Крыма и Донбасса заниматься депортацией «понаехавших» туда россиян.

«А ведь один из видов геноцида - это замена населения, - напоминает Айдер Муждабаев. – в Крым до оккупации было 15% кырымлы, а сейчас, наверное, 5%. То есть, украинский министр высказался в том смысле, что не возражает против геноцида крымских татар… Но прошло около месяца, и вот уже в другом интервью всё тот же Резников заявляет, что россияне, которые прибыли в Крым в период оккупации, будут вынуждены его покинуть. У меня вопрос – как министр, говорящий с небольшими промежутками взаимоисключающие вещи, может занимать свою должность? Его нужно давно отправлять в отставку. Ведь всё это видят-слышат наши западные партнеры».

Интересно журналисту и то, как Резников будет отделять в Крыму украинских граждан, нуждающихся в воде, от российских оккупантов.

«Он лично будет отдавать воду из рук в руки? Проверять паспорта? Важно понять, что вода, в какой бы ее форме не попробовали доставлять в Крым, будет залита в радиаторы российских танков», - подчеркивает Айдер Муждабаев.

До 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивались через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. О том, как был перекрыт Северо-Крымский канал, «Телеграфу» рассказал инициатор этой идеи, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Оккупанты ищут возможности вернуть воду, даже заявляли, что будут бурить скважины в Азовском море для добычи пресной воды, но ситуация в оккупированных Крыму и Севастополе продолжает ухудшаться. Мелеют или полностью пересыхают реки полуострова и водохранилища, питающие крупнейшие населенные пункты.

В понедельник, 5 апреля, во время брифинга зампредседателя оккупационного правительства Крыма Светлана Маслова заявила, что водозабор водохранилищ в оккупированном РФ Крыму остается "ограниченным" и при текущих условиях возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 4 месяца.

Оценивая возможность наступления России на Украину, генерал Василий Богдан не исключил, что страна-агрессор может зайти с юга - из Крыма в Херсонскую область, чтобы захватить объекты инфраструктуры для подачи воды в Крым.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Вода, Россия, Крым, Вторжение, Айдер Муждабаев.
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