"Пусть постятся": парламентскую столовую закрыли на локдаун

Сегодня, 12 апреля, на брифинге в Верховной Раде глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ответил на вопрос, чем будут питаться народные избранники, пока парламентская столовая закрыта на карантин.

Журналистов позабавил ответ нардепа, который отрезал: "Святым духом".

По словам Корниенко, депутаты не смогут обедать в столовой и ресторанах, которые закрыты, так что пусть питаются святым духом. Мол, сейчас пост, так что слуги народа, считает глава партии, могут и попоститься.

Впрочем, кормить нардепов все же планируют. Обеды будут привозить на заказ для каждой фракции отдельно.

Напомним, нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар во время выступления с трибуны Верховной Рады дважды назвала президента России Владимира Путина "ху**ом".