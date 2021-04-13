"Не отдадим свою землю": секретарь СНБО рассказал странам ЕС, как Украина будет возвращать Донбасс

Сегодня, 13 апреля, состоялась встреча секретаря СНБО Украины Алексея Данилова с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в нашем государстве. Об этом говорится на официальном сайте Совета нацбезопасности и обороны.

По словам Данилова, наша страна стремится к миру на Донбассе исключительно политико-дипломатическим путем. Дескать, у Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным способом, а все остальное - "чисто информационная война РФ, которую она ведет во всей Европе".

Чтобы бороться со слухами, по словам Данилова, при СНБО теперь работает Центр противодействия дезинформации.

"Мы не отдадим свою землю", - заверил Данилов, уверяя, что при всем желании вести переговоры мирно, наша страна готова и к ответным боевым действиям.

Напомним, в санкциях СНБО и Зеленского юристы и правозащитники усматривают признаки узурпации власти.