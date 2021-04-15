Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина

Телефонный звонок во вторник, 13 апреля, президента США Джо Байдена лидеру РФ Владимиру Путину, которого он недавно назвал убийцей, продолжает быть топ-темой. Как и вероятная встреча руководителей Белого дома и Кремля, на которого могут обговорить ситуацию с наращиванием российского военного присутствия в оккупированном Крыму и на границе с Украиной, а также спектр других важных вопросов. Ситуацию вокруг первой вероятной очной встречи Байдена и Путина проанализировал для "Телеграфа" дипломат, и.о министра иностранных дел Украины (с марта по октябрь 2009), первый заместитель министра иностранных дел Украины (2007-2010 гг.), президент Украинской Ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

"Контакты Вашингтона и Москвы были, есть и будут. При любых обстоятельствах, независимо от уровня отношений. Даже в моменты максимального их охлаждения. Так было в советские времена, так продолжается и после распада СССР, – подчеркивает Владимир Хандогий. – То, что Байден позвонил именно сейчас, конечно, связно с событиями, которые разворачиваются на украино-российской границе, куда Россия демонстративно перебрасывает войска. И мне кажется, что этот звонок, этот разговор разрядил в какой-то степени ситуацию. По крайней мере, до возможной очной встречи. Думаю, что Путин не откажется от предложения, которое сделал Байден – встретиться в третьей стране. Понятно, что в РФ будет разгонять тему, представлять как уступку со стороны США, как некую внешнеполитическую победу Путина. Но по факту это всё играет на пользу безопасности в целом в регионе – и в Украине в первую очередь".

Если встреча глав Белого дома и Кремля состоится, то произойдет это, скорее всего, до лета, считает Владимир Хандогий.

"Уже финны, чехи предложили свои столицы как место переговоров. Австрия тоже может быть. Вена неплохое место. Любая нейтральная страна подойдет. У Чехии в этом смысле, скорее всего, нет шансов – она всё же член НАТО. А вот Австрия и Финляндия внеблоковые. Как и Швейцария, которая тоже вполне может рассматриваться как площадка для переговоров. Впрочем, место встречи не столь важно. Важно – до чего могут договориться", – подчеркивает президент Украинской Ассоциации внешней политики.

Он уверен, что в случае личной встречи Байдена и Путина главной темой для обсуждения будет укрепление стабильности в мире и в регионе.

"Белый дом уже отметил, что именно эти темы задали тон телефонному разговору. Логично, что их же поднимут во время встречи. США важно, чтобы РФ из фактора нестабильности стала гарантом стабильности, более предсказуемым государством. Безусловно, будут обговариваться вопросы ядерного и не только разоружения. И, конечно, вопросы, связанные с агрессией РФ по отношению к Украине, – отмечает Владимир Хандогий. – Россия хочет возрождения своей роли в решении мировых проблем. И не оставляет намерения заблокировать путь Укр в НАТО. Мне кажется, шансов у нее в этом мало. Ей важно возродить систему распределения сфер влияния, которая имело место в свое время имело место. Но вряд ли эти "хотелки" будут удовлетворены. По крайне мере, при нынешней российской власти и нынешней американской администрации".

Исходя из вышесказанного, вряд ли можно рассчитывать на какие-то глобальные договоренности, считает эксперт.

"Скорее – договорятся продолжать договариваться. Но напряженность, думаю, снизится. Худшим для нас вариантом будет закулисная договоренность между США и РФ по поводу остановки или блокирования курса Украины в НАТО. Не считаю, что Байден на это пойдет. Важно заметить, что пока речь о членстве Украины в НАТО не идет, лишь о перспективе этого членства через ПДЧ (План действий по членству в НАТО – программа по принятию новых членов в НАТО, начатая в апреле 1999 году и предназначенная для помощи странам, которые планируют стать членами Альянса – ред.). Если на саммите главы государств и правительств стран-членов НАТО, который, предположительно, состоится летом, Украине и, думаю, Грузии, предоставят ПДЧ, это будет очень важный сигнал", – уверен Владимир Хандогий.

От России же, по его словам, можно ожидать чего угодно. Независимо от того, состоится встреча Байдена и Путина или нет, будут там достигнуты некие договоренности или не будут.

"Россия – государство без тормозов. Нельзя исключать любых провокаций, эскалации в любое время. Потому нас не должен "убаюкивать" звонок Байдена Путину или их встреча – потенциально возможная. Украине следует вести активную дипломатию, укрепляя антироссийскую коалицию. И, конечно, постоянно повышать собственную обороноспособность, улучшать экономическую ситуацию, привносить стабильность во все ракурсы жизни", – резюмирует Владимир Хандогий.

Общение Джо Байдена с Владимиром Путиным вызвало бурю обсуждений в сети.

https://telegraf.com.ua/mir/usa/5630336-bayden-potrollil-putina-v-seti-obsuzhdayut-besedu-prezidentov-ssha-i-rf.html

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал "Телеграфу", могут ли во время возможной встречи президента РФ и президента США разыграть вопрос Украины и НАТО.

https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/5630697-rossiya-stsepilas-s-nato-iz-za-ukrainyi-kak-eto-povliyaet-na-vstrechu-baydena-s-putinyim-i-chego-zhdat-kievu.html