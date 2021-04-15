"Я увидел суть": Илья Кива в Раде обсудил с журналистом, кто у кого "отс***вает" (видео)

Народный депутат Илья Кива от фракции "ОПЗЖ" в нецензурной форме обсудил с журналистом Андреем Дзындзей итоги Революции Достоинства и войну на востоке Украины. Разговор произошел возле мужского туалета в здании Верховной Рады.

Видео конфликта выложило издание "Буквы".

На видео видно как Илья Кива рассказывает, что Украина находится под внешним управлением США, которые спускают ей "темники". Он также сожалеет о своем участии в Евромайдане и АТО.

Разговор длился несколько минут. За это время Кива заявил, что "увидел суть" и "Украина потеряна". Только немного в более нецензурной форме. Также он указал на проблемы с коронавирусными пациентами.

Напомним, Илья Кива раньше был участником "Правого сектора". Также он принимал участие в АТО и состоял в дружеских отношениях с одним из лидеров украинских националистов Дмитрием Корчинским. Сейчас он стоит на позициях, воспринимаемыми многими как проросийские.

Напомним, ранее в сети смонтировали видео из перлов политика, будто бы Кива читает рэп.