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Среда, 21.04.2021
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Вместо триумфа - новый гвоздь в гроб империи: почему путинский "закон джунглей" не сработает с Украиной

Вместо триумфа - новый гвоздь в гроб империи: почему путинский "закон джунглей" не сработает с Украиной
17:53 Сегодня Телеграф

Журналист Андрей Цаплиенко уверен, что агрессируя против Украины, президент России Владимир Путин пытается решить экологическую проблему с водой в Крыму,  о чем даже упомянул во время ежегодного обращения к собранию в среду, 21 апреля, между слов намекнув на "закон джунглей".

 Приводим текст на языке оригинала

"Гребля, яка зупинила подачу води на захоплений ворогом півострів - це була чи не єдина достойна відповідь України на окупацію. Тепер дніпровська вода один з пунктів ультиматуму Кремля. Агресор вимагає ресурси у жертв агресії, для окупованих ним територій. Ну а чо? Інакше погрожує нацькувати своїх солдатиків на південь України.

Воєнна доктрина РФ дозволяє застосовувати військову силу у разі гуманітарної катастрофи. І тут на адекватність агресора, який сьогодні під час виступу перед Федеральними Зборами натякав на "закони джунглів" обіцяв жорстку несиметричну відповідь ворогам, розраховувати не доводиться.

Путин не объявил Украине войну, потому что 7 лет ведет ее без объявлений: Бутусов раскрыл план президента РФ

Тут на півдні Україна розпочала масштабні спільні навчання Збройних сил, СБУ, МВС та прикордонників. Незрозуміло, чому це сталося лише на третій тиждень нової російської загрози. Довго запрягаєте, хлопці. Втім рівень підготовки та озброєння наших підрозділів достатній, аби вторгення, якщо воно відбудеться, забило переконливий цвях в труну імперії".

Как сообщал "Телеграф", ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что молчанием об Украине Путин признал свой проигрыш.

Также глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, фактически, прямо заявил о необходимости войны с Украиной.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Крым, Донбасс, Владимир Путин, Блог, Андрей Цаплиенко, Война на Донбассе, вода в Крыму.
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