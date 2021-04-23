Главное "шоу" страны берет паузу: СМИ сообщили об отмене пятничного заседания СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил взять паузу и не будет собираться на традиционное заседание в пятницу, 23 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

"Сегодня заседания не будет", - сказал он, но не стал уточнять причину переноса заседания Совета.

Как сообщалось ранее, предыдущее заседание СНБО состоялось 15 апреля. На нем было принято решение о введении санкций против против 15 физических и 95 юридических лиц.

Контроль над выполнением этого решения президент Украины Владимир Зеленский возложил на секретаря Совета Александра Данилова. После этого он намекнул, что государство продолжит вводить санкции против контрабандистов.

Читайте также в материале "Телеграф": "Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль.