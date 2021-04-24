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Чиновники старше 50 лет опасны для государства: Бахматов объяснил почему

Чиновники старше 50 лет опасны для государства: Бахматов объяснил почему
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф

Бывший генеральный продюсер Comedy Club Ukraine, а ныне глава ОО "Офис трансформации" Максим Бахматов рассказал, почему ко власти в Украине нельзя допускать лиц старше 50 лет. 

Своим мнением он поделился в интервью "Телеграфу". 

Комментируя результаты новых опросов, свидетельствующих о растущем разочаровании избирателей новыми лицами, Бахматов отметил, что украинцы не смогут увидеть качество управления государством пока не придут новые политические элиты. 

Он выразил убеждение, что общественность должна всячески помогать им прийти к власти, а затем в дальнейшем контролировать их деятельность. 

При этом он подчеркнул, что чиновники старше 50 лет представляют потенциальную угрозу для государства. 

"Люди в возрасте 55-60 лет наглотались коррупции и советскости, и ни одна из этих двух штук не имеет ничего общего с эффективным управлением", - сказал Бахматов. 

Больше о том, как сделать любой город эффективным, а также почему украинцы привыкли нарушать законы и как эту ситуацию можно исправить, читайте в материале "Телеграф": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Максим Бахматов.
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