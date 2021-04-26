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Исследователи оценили, сколько страны мира тратят на оборону: названо место Украины

Исследователи оценили, сколько страны мира тратят на оборону: названо место Украины
10:02 Сегодня Телеграф

В 2020 году Украина оставалась среди топ-40 стран мира по расходам на военные нужды, немного поднявшись в рейтинге с 35 места в 2019 году на 34-е.

Об этом свидетельствуют данные, представленные в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает DW.

"Стокгольмские исследователи оценивают расходы Киева на оборонную сферу в 2020 году в 5,9 миллиарда долларов США. Речь идет, согласно приведенным в отчете данным, об увеличении Киевом расходов на эти цели на 11 процентов по сравнению с 2019-м и на 198 процентов по сравнению с 2011 годом. В прошлом году военные расходы Украины составили 4,1% ВВП государства в глобальном измерении они составляют 0,3% всех военных расходов в 2020 году", - говорится в заметке.

Лидируют же в списке SIPRI с большим отрывом США. В 2020 году расходы Вашингтона на оборону выросли на 4,4%, достигнув 778 млрд долларов - это 39% общемировых расходов.

Как объясняет исследовательница SIPRI Александра Маркштайнер (Alexandra Marksteiner), основные статьи расходов американского военного бюджета - это большие инвестиции в отрасль высоких технологий. Также продолжается программа модернизации армии, которая касается как обычного, так и ядерного вооружения. "Это отражает обеспокоенность США, растущую в связи с угрозами, которые, как считают в Вашингтоне, раздаются со стороны его стратегических конкурентов, в частности Китая и России", - отмечает она.

Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, который непрерывно наращивает оборонный бюджет уже 26 лет подряд. В 2020 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии 252млрд - на 76% больше, чем десять лет назад.

При этом в отличие от других мировых лидеров рейтинга SIPRI, доля расходов на оборону относительно объема китайского ВВП не увеличилась. Это объясняется тем, что ВВП Китая в 2020 году не сократился, а наоборот - вырос, подчеркивают авторы отчета.

Вслед за США и КНР третью позицию в списке занимает Индия. В 2020 году военные расходы Нью-Дели выросли на 2,1% и достигли почти 73 миллиардов долларов.

Российская Федерация занимает четвертое место в рейтинге второй год подряд. В 2020 году Москва потратила на оборону 61,7 лрд долларов - на 2,5% больше, чем годом ранее, и на 26% больше, чем десять лет назад. Несмотря на это, расходы Кремля на военные нужды в 2020 году оказались на 6,6% ниже, чем было предусмотрено изначально: авторы SIPRI объясняют это экономическими последствиями пандемии.

"Стоит отметить, что Россия входит в десятку стран мира с самой высокой долей оборонных расходов по отношению к ВВП: в РФ этот показатель составляет 4,3 процента. На сегодня Москва остается бесспорным лидером по объему военных расходов в Восточной Европе", - пишет DW.

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Всего в мире, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, продолжился тренд по наращиванию военных расходов. В целом речь идет о рекордной сумме- почти два триллиона (1,98 триллиона) долларов США. Рост мировых расходов на военные нужды по сравнению с 2019 годом составил 2,6%, а с 2011-м - 9,3%. При этом увеличилась и доля ВВП, выделяемая странами на оборону. Если в 2019 году этот показатель составлял в среднем 2,2%, то в 2020 году - уже 2,4%.

Эксперты SIPRI объясняют это тем, что из-за последствий пандемии ВВП большинства стран мира сократился. А это, в свою очередь, привело к росту доли военных расходов относительно объема ВВП - независимо от того, увеличились ли расходы на оборону в абсолютных цифрах, отмечается в докладе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Оборона, Расходы, Рейтинг, Лидеры, SIPRI.
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