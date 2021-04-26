Максим Бахматов признался, верит ли он в политический проект Сергея Притулы

Бизнесмен, председатель Офиса трансформации Максим Бахматов, который ранее был генпродюсером "Comedy Club Ukraine", не верит в успех проекта Сергея Притулы по созданию собственной политической партии.

Об этом Бахматов заявил в интервью "Телеграфу".

Отвечая на вопрос, о том, как оценивает политические перспективы Притулы с учетом возможного создания партии, он сказал: "Не верю в успех такого проекта. Это мое субъективное мнение".

Бахматов отметил, что Притула был его сотрудником с 2005 по 2007 год.

"Он был сотрудником Comedy Club Ukraine, талантливым ведущим. Сейчас замечательный волонтер – молодец", - добавил бизнесмен.

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