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Максим Бахматов признался, верит ли он в политический проект Сергея Притулы

Максим Бахматов признался, верит ли он в политический проект Сергея Притулы
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф

Бизнесмен, председатель Офиса трансформации Максим Бахматов, который ранее был генпродюсером "Comedy Club Ukraine", не верит в успех проекта Сергея Притулы по созданию собственной политической партии.

Об этом Бахматов заявил в интервью "Телеграфу".

Отвечая на вопрос, о том, как оценивает политические перспективы Притулы с учетом возможного создания партии, он сказал: "Не верю в успех такого проекта. Это мое субъективное мнение".

Бахматов отметил, что Притула был его сотрудником с 2005 по 2007 год.

"Он был сотрудником Comedy Club Ukraine, талантливым ведущим. Сейчас замечательный волонтер – молодец", - добавил бизнесмен.

Больше читайте в интервью "Телеграфу": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 161

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Партия, Политик, Сергей Притула, Максим Бахматов.
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