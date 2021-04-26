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ГРУ пыталось помешать Украине купить оружие в Европе в 2014 году: расследование Bellingcat

ГРУ пыталось помешать Украине купить оружие в Европе в 2014 году: расследование Bellingcat
18:32 Сегодня Телеграф

Взрывы на складах в Чехии были спецоперацией российских спецслужб, дабы "нейтрализовать" обороноспособность ВСУ. Таким образом, у Украины отбирали возможность закупки оружия и боеприпасов, необходимых для эффективной обороны на Донбассе.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Помимо взрывов в Чехии ГРУшников подозревают в организации  как минимум одного из трех взрывов на складах боеприпасов в Болгарии в начале-середине 2015 года.

Кроме того, телефонные записи, проанализированные Bellingcat, показывают, что несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими военными, дислоцированными на Донбассе, а также с местными главарями боевиков, в 2014 и 2015 годах.

Напомним, взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы. 

Как сообщал "Телеграф" шпионский скандал в Чехии со взрывами на складах в 2014 году, где оказались замешаны сотрудники ГРУ Баширов и Петров, которые ранее "засветились" в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, стали причиной высылки 18 российских дипломатов. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов Чехии. После этого, Прага выдвинула ультиматум из-за высылки своих дипломатов. В частности, чехи потребовали вернуть в страну 20 своих дипломатических представителей. Решение Кремль должен был принять до 13.00 четверга, 22 апреля. Но связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, Чехия приняла решение сократить штат посольства РФ в Праге. Как заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, власти Чехии распорядились, что страну должны покинуть 63 сотрудника российского посольства. В Кремле ультиматум Чехии назвали "перфомансом".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Европа, Гру, Bellingcat.
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