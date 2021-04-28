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Среда, 28.04.2021
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Рада наконец приняла нашумевший закон по земле: что теперь изменится

Рада наконец приняла нашумевший закон по земле: что теперь изменится
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф

В среду, 28 апреля, Верховная Рада приняла важный закон о внесении изменений в земельный кодекс Украины и другие законодательные акты в сфере управления, касающейся земельных отношений, которым приблизила окончание проведения земельной реформы.

Об этом сообщается в Telegram-канале парламента.

На рассмотрение правок закона о передаче земли на места  парламентариям понадобился месяц. И в итоге, "за" законопроект № 2194 на заседании во втором чтении проголосовали 284 депутата, 11 - "против".

Голосование по земельному закону

Теперь для окончательного завершения реформы парламенту осталось рассмотреть во втором чтении законопроект об организации земельных торгов в электронной форме (№ 2195).

В частности, теперь Земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Также теперь арендаторы имеют первоочередное право на покупку арендованных земельных участков.

Кроме того:

  • появляется механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин, в том числе объединенных;
  • отменяется институт государственной экспертизы землеустроительной документации и многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.

Как сообщал "Телеграф", 16 марта ВР взялась за завершение реформы земли. Нардепы проработали только 160 из 3128 правок ко второму чтению проекта закона №2194, который разрешает передачу земли, которая находится за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

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Верховная Рада, Законы, Закон о земле.
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