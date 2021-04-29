Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде

Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
13:41 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В сеть попало фото того, как нардеп партии "Слуга народа" пытался расстегнуть платье впереди сидящей коллеги. Данные кадры стали причиной бурного обсуждения в сети.

Об этом 29 апреля сообщили в Фейсбуке "Букв". Там также поделились фото самого казусного инцидента.

На снимках видно, как одна из нардепок присела на свое место, облокотившись на спинку кресла. А тем временем, один из представителей партии Зеленского пытался сзади расстегнуть ее платье.

Фото "работы" нардепов в Раде:

Данное фото не могло остаться без внимания соцсети.

Поэтому многие пользователи высказались по данному поводу.

Люди шутили и иронизировали касательно работы нардепов.

комент

Пользователи иронизировали касательно того, как по-детски ведут себя нардепы.

коментарий

скриншотт

Напомним, что ранее нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк, ранее рассматривавший фото обнаженной женщины в Раде, снова попался за обсуждением интимных вопросов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 368

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину
02 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
03 С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
04 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
05 ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный &quot;сюрприз&quot; (фото)
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный "сюрприз" (фото)
&quot;Жуткий скелет, скелетон&quot;: появились фото Навального после голодовки
"Жуткий скелет, скелетон": появились фото Навального после голодовки
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь