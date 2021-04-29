Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде

В сеть попало фото того, как нардеп партии "Слуга народа" пытался расстегнуть платье впереди сидящей коллеги. Данные кадры стали причиной бурного обсуждения в сети.
Об этом 29 апреля сообщили в Фейсбуке "Букв". Там также поделились фото самого казусного инцидента.
На снимках видно, как одна из нардепок присела на свое место, облокотившись на спинку кресла. А тем временем, один из представителей партии Зеленского пытался сзади расстегнуть ее платье.
Фото "работы" нардепов в Раде:
Данное фото не могло остаться без внимания соцсети.
Поэтому многие пользователи высказались по данному поводу.
Люди шутили и иронизировали касательно работы нардепов.
Пользователи иронизировали касательно того, как по-детски ведут себя нардепы.
Напомним, что ранее нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк, ранее рассматривавший фото обнаженной женщины в Раде, снова попался за обсуждением интимных вопросов.