В Верховном суде официально отменили протокол о победе протеже Зеленского на выборах

1 мая в Палате Верховного Суда признали действия ЦИК незаконными во время выборов в округе №87 и отменили протокол установивший результаты выборов.

Об этом 2 мая сообщила "ОПОРА".

Согласно предоставленным данным были отменены результаты выборов, на которых победил кандидат от "Слуг народа" Василий Вирастюк. Таким образом палатой была удовлетворена жалоба его оппонента Александра Шевченко, касательно решения Верховного суда от 28 апреля 2020 по делу №9901/114/21.

Стоит отметить, что после выборов Шевченко также в своем иске попросил обязать ЦИК установить результат выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

Напомним, что 4 апреля Вирастюк был объявлен победителем на выборах в ВР на 87 округе. Но, после своей победы самый сильный человек нарвался на волну критики в интернете. А, уже 12 апреля Ивано-Франковский окружной суд признал противоправным протокол ОИК по итогам голосований на выборах.

В то же время эксперт прокомментировал для "Телеграфа" общую ситуацию вокруг прошедших довыборов в Раду.