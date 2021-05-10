Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Против Зеленского готовят иск из-за санкций СНБО: чем это грозит президенту
Против Зеленского готовят иск из-за санкций СНБО: чем это грозит президенту
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Главные события недели: поездка Зеленского в Польшу, визит госсекретаря США в Киев и выход Украины из "красной" зоны
Главные события недели: поездка Зеленского в Польшу, визит госсекретаря США в Киев и выход Украины из "красной" зоны
Украина получила уже более миллиона доз вакцины против коронавируса CoronaVac
Украина получила уже более миллиона доз вакцины против коронавируса CoronaVac

Иначе Украину не защитить: эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России

Иначе Украину не защитить: эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России
06:26 Сегодня Телеграф Фото: slovoidilo.ua

С каждым годом в Украине растет рынок частных военных технологий, и это не может не радовать, поскольку без современного оружия невозможно защитить страну от агрессии.

Об этом для проекта #БизнесТелеграф рассказал Артем Вьюнник, со-основатель компании "Атлон Авиа", которая разрабатывает дроны, в частности, для нужд ВСУ.

По его словам, за последние несколько лет доля оборонных заказов, выполняемых частными компаниями, выросла до 60%, и увеличивается с каждым годом, на фоне чего в Украине все больше развиваются собственные военные технологии.

Пришло время для летального оружия: Кравчук дал прогноз по итогам встречи Зеленского с Блинкеном

Вьюнник считает это хорошим сигналом того, что предприниматели больше не боятся идти в сферу военных разработок.

Он объясняет, что раньше многие выступали против разработки ударных комплексов, исходя из морально-этических принципов.

"Но ситуация на фронте показывает, что без перевооружения страну не защитить. Современное оружие – лучший инструмент сдерживания противника. Потому мы сначала обеспечиваем госзаказ, а только потом обращаем внимание на экспорт", - подчеркнул Вьюнник.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 140

Все по теме:

Украина, Россия, Оружие, Военные, Артем Вьюнник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию (видео)
02 "Кого слушать, Алену Алену эту конченную?" Оскандалившаяся дочка судьи попала в мемы, защищая Басту (видео)
03 В Днепре самоубийца выпрыгнул из окна высотки и упал на женщину (фото 18+)
04 Абсолютно ущербный и недальновидный подход: названы главные проблемы военпрома Украины
05 При Трампе было лучше: экс-советник Путина уверен, что визит Блинкена ничего не значит для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 9 мая: День победы над нацизмом, фанатка Басты влипла в новый скандал
Итоги дня 9 мая: День победы над нацизмом, фанатка Басты влипла в новый скандал
В Одессе на День Победы включили песню о желании &quot;вернуться домой&quot; в Россию (видео)
В Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию (видео)
&quot;Боевые медведи ЦРУ&quot;: в российских лесах загадочно исчез лечивший Навального врач
"Боевые медведи ЦРУ": в российских лесах загадочно исчез лечивший Навального врач
Какой праздник 10 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь