Пусть сам с собой разговаривает: Гордон заявил, что Зеленский скорее всего не встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не встретится с президентом России Владимиром Путиным, и это очень хорошо.

Такое мнение выразил Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 11 мая, вечером.

"Хочу сказать положительный момент, который мне стал известен: скорее всего, Зеленский не поедет на встречу с Путиным. И это очень здорово. Я тоже об этом постоянно говорил, обращался к Зеленскому, чтобы он не встречался с Путиным, потому что от этой встречи ждать Украине нечего. Путин будет говорить только с сильной Украиной", - отметил Гордон.

При этом он выразил убеждение, что Украина сегодня не в таком положении, чтобы Зеленский мог на равных с разговаривать с Путиным.

"Дарить он (Путин - ред.) нам ничего не будет, он будет издеваться и над Украиной, и над нашим президентом, чего я лично не хотел бы. Он уже начинал говорить, что мы не будем говорить о Крыме, Донбассе... С этими разговорами пусть сидит в Москве и разговаривает сам с собой", - подытожил журналист.

Как сообщалось, Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Президент РФ 22 апреля ответил на предложение Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по вопросам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев.

Вместе с тем, 27 апреля в интервью итальянской газете Зеленский заявил, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным.

Для встречи президентов Украины и России также рассматривается столица Израиля Иерусалим и столица Австрии Вена.

В свою очередь глава представителей Украины в ТКГ Леонид Кравчук дал совет, как во время встречи президентов Украины и России добиться того, чтобы обсуждался вопрос Донбасса.