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Ляшко прояснил слухи о своем возможном назначении на пост главы Минздрава
Ляшко прояснил слухи о своем возможном назначении на пост главы Минздрава

Ляшко прояснил слухи о своем возможном назначении на пост главы Минздрава

Ляшко прояснил слухи о своем возможном назначении на пост главы Минздрава
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Главный санитарный врач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко отреагировал на слухи о том, что его кандидатуру рассматривают на министерский пост.  

Как сообщает "Суспільне", об этом он рассказал журналистам в субботу. 

По его словам, кадровые перестановки в Кабмине произойдут лишь после соответствующего голосования в Верховной Раде. 

"Я на должности заместителя уже при третьем министре, и каждый раз во время таких перестановок нечто подобное кому-то предлагают и обсуждают", - сказал он. 

Ляшко также добавил, что поскольку он сейчас находится на должности замглавы Минздрава, то с его стороны комментировать подобные кадровые ротации было бы некорректно. 

Как сообщалось ранее, в пятницу, 14 мая, появилась информация о том, что министры инфраструктуры и экономики написали заявление "по собственному желанию". 

На фоне этого, в сети появилась противоречивая информация о том, что в отставку отправляют и министра здравоохранения Максима Степанова

Позже эту информацию подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также добавил, что на его пост будет предложена кандидатура Ляшко

Больше о том, чего ждать от кадровых ротаций в Кабмине, читайте в материале "Телеграф": Украину ждут новые "договорняки": названы две проблемы с отставками в Кабмине.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Минздрав, Виктор Ляшко, Максим Степанов.
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