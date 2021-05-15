Ляшко прояснил слухи о своем возможном назначении на пост главы Минздрава

Главный санитарный врач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко отреагировал на слухи о том, что его кандидатуру рассматривают на министерский пост.

Как сообщает "Суспільне", об этом он рассказал журналистам в субботу.

По его словам, кадровые перестановки в Кабмине произойдут лишь после соответствующего голосования в Верховной Раде.

"Я на должности заместителя уже при третьем министре, и каждый раз во время таких перестановок нечто подобное кому-то предлагают и обсуждают", - сказал он.

Ляшко также добавил, что поскольку он сейчас находится на должности замглавы Минздрава, то с его стороны комментировать подобные кадровые ротации было бы некорректно.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 14 мая, появилась информация о том, что министры инфраструктуры и экономики написали заявление "по собственному желанию".

На фоне этого, в сети появилась противоречивая информация о том, что в отставку отправляют и министра здравоохранения Максима Степанова.

Позже эту информацию подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также добавил, что на его пост будет предложена кандидатура Ляшко.

Больше о том, чего ждать от кадровых ротаций в Кабмине, читайте в материале "Телеграф": Украину ждут новые "договорняки": названы две проблемы с отставками в Кабмине.