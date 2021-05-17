Скандальный судья Чаус завел телеграм-канал и сделал громкое заявление (видео)

Судья Николай Чаус завел свой Телеграм-канал и сообщил, что расскажет, кто его похитил.

Об этом 16 мая он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, он готов предоставить данные о похитителях. Только ожидается максимального гаранта безопасности, поскольку люди весьма влиятельны.

"Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", — сообщил он.

Напомним, Чауса в Украине обвиняется в получении взятки размером в 150 тысяч долларов. От наказания ему удалось уйти благодаря судейской неприкосновенности. Пока власти страны решали его судьбу, он смог скрыться в оккупированном Крыму, а затем и вовсе попал в Молдову, где попросил политического убежища. Но уже 3 апреля 2021 года его адвокат Юлиан Балан заявил о похищении. На следующий день в сети появилась информация, что Чауса вывезли в Румынию. Однако, по словам главы МВД Молдовы, похитители судьи смогли покинуть страну через границу с Украиной.