Бумеранг может ударить по Зеленскому: как дело Чауса повлияет на расклады в Украине

Судья Николай Чаус 16 мая завел Телеграм-канал и сообщил, что расскажет, кто его похитил в 2016 году и якобы переправил в Молдову. Сделать это обещал под максимальные гарантии безопасности, поскольку его похитители якобы - весьма влиятельные люди. Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков прокомментировал для "Телеграфа" эти заявления и то, кто может оказаться под ударом.

Несмотря на то, что Чаус в видео явно намекал на причастность к его якобы вывозу в Молдову экс-президента Украины Петра Порошенко, Олег Стариков считает, что "прилететь", прежде всего, может команде действующего президента – Владимира Зеленского.

"Надо определиться с тем, где именно территориально находится Чаус, о похищении которого из Кишинева стало известно в апреле этого года. Если он в Украине – это одно развитие событий, если в Молдове – совсем иное. И в любом случае тем, кто затеял эту операцию, придется объяснять со следствием республики Молдова, которое возбудило уголовное дело по похищению человека. И это куда более острый вопрос, чем рассказ Чауса о его якобы похищении в 2016-м", - уверен Олег Стариков.

Эксперт обращает внимание, что сейчас некоторые Телеграмм-каналы и СМИ пишут, что это обращение Чауса - кейс от Офиса президента, чтобы снять напряжение перед пресс-конференцией Зеленского, намеченной на 20 мая.

"Если там зададут серьезные вопросы по делу Чауса, въедливые журналисты-расследователи, реальные и профессиональные, то всё может обернуться большими проблемами для нынешней власти. Для нашей правовой системы и разведсообщества. И проблема будет не столько для президента Порошенко, сколько для президента Зеленского, если выясниться, что Чауса действительно похитили по согласованию с нашими властями. Офис президента, возможно, профи в создании телекартинки. Но точно не спец в разработке и совершении таких операций, которые провернули с похищением Чауса. И если кто-то думал с помощью этого судьи ударить по Порошенко, он явно не рассчитал, что бумеранг может вернуться – и больно ударить по Зеленскому и его окружению", - резюмирует Олег Стариков.

Напомним, Чауса в Украине обвиняют в получении взятки размером в 150 тысяч долларов. От наказания ему удалось уйти благодаря судейской неприкосновенности. Пока власти страны решали его судьбу, он смог скрыться в оккупированном Крыму, а затем и вовсе попал в Молдову, где попросил политического убежища. Но уже 3 апреля 2021 года его адвокат Юлиан Балан заявил о похищении. На следующий день в сети появилась информация, что Чауса вывезли в Румынию. Однако, по словам главы МВД Молдовы, похитители судьи смогли покинуть страну через границу с Украиной

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