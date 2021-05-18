Рада может отправить в отставку сразу трех министров: все подробности

Во вторник, 18 мая, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят сразу три кадровых вопроса.

Об этом говорится в Telegram-канале парламента.

Речь идет по всей видимости, о кадровых рокировках, связанных с отставками министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

Отметим, что на кресла первых двух рассматривают кандидатуры Алексея Любченко и Александра Кубракова.

Что касается отставки главы Минздрава, то буквально в понедельник, 17 мая, Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании не поддержал отставку Степанова. Возможной кандидатурой на его место на данный момент рассматривается кандидатура его заместителя и по совместительству главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Заседание запланировано на 16.00.

Как сообщал "Телеграф", главной причиной отставки Степанова в "Слуге народа" назвали провал вакцинации в Украине.