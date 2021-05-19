"Чтобы запустить "Северный поток-2", Россия может пойти на уступки по другим вопросам", - генерал

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", какие выводы должна сделать наша страна из обострения по линии Израиль-Палестина, о чём могут говорить Байден и Путин, быть ли войне из-за Медведчука и что не так с "Крымской платформой".

– В мае начался очередной виток палестино-израильского конфликта. Что важно Украине понять для себя из этой ситуации?

– Нам важно понять, что какой бы ни была модель относительной стабильности, без полного урегулирования конфликта, без расстановки всех точек над "і", с учетом всех сторон, мира не будет. Рано или поздно придется формировать модель международного права с учетом интересов и израильтян, и палестинцев.

Да, Израиль выступает с позиции силы, да его поддерживают США, многие страны ЕС. Но когда идет диктование условий с одной стороны, это не работает. Нужна кооперация - по безопасностным, гуманитарным вопросам, диалог. Возможно, где-то отступить. Но не нагнетать, не добивать. Определиться в границах, в статусе, и четко работать на модель мира, а не на модель войны.

Глядя на происходящее, Украина должна осознать, что любой замороженный, подмороженный конфликт, как у нас ратуют некоторые касательно ситуации на Донбассе, рано или поздно вновь вспыхнет. Определенны силы и с одной, и с другой стороны всегда будут заинтересованы в этом.

– И как выйти из ситуации, подобной нашей?

– Это большое искусство. И тут должны сойтись множество интересов и звезд. Безусловно, мы должны строить сильную современную армию, укреплять обороноспособность, продолжать курс в НАТО. Но параллельно нужно вести серьезную дипломатическую деятельность, наращивая поддержку Украины в мире и санкционное давление на Россию. Важно искать и другие пути, аргументы, которые не провоцировали бы конфликт, а вели к мирным процессам.

А для всего этого нужна мощная профессиональная команда, которая способна генерировать долгосрочные планы и стратегии. Которая понимает на глубоком уровне интересы всех сторон, включая глобальных игроков – США. ЕС, РФ, Китай, Япония. Важно чтобы именно такая команда стояла у нас во главе страны. А не происходили точечные и декоративные смены министров. Это не решит наши глобальные проблемы.

– А может ли их решению способствовать встреча президентов США и РФ, которая планируется на июнь?

– Вопрос Украины, безусловно, будет поднят во время вероятной встречи Джо Байдена и Владимира Путина в "третьей стране", после саммитов "Большой семерки" и НАТО. Но лишь как один из множества. Уже назрела необходимость обговорить новые модели мирового порядка, вопросы глобальной безопасности. Как сохранить мир, как не допустить новых глобальных угроз. Об этом, прежде всего, будут говорить главы Белого дома и Кремля. Об усовершенствовании моделей разоружения, в том числе вооружения средней и дальней дальности. О вопросах глобального влияния и региональных конфликтов. И Украина тут будет обговариваться наряду с Сирией, Афганистаном, Ираном, Ираком и так далее. Со странами Африки. С Израилем и Палестиной, если к тому времени ситуацию не удастся урегулировать.

Уверен, что будут подниматься не просто вопросы взаимоотношений США и РФ, но и РФ с НАТО, с Китаем.

Тема коронавируса, борьбы с ним и последствий будет затронута, экологическая тема.

Вряд ли обойдут стороной вопросы энергетики в целом и "Северного потока-2" - в частности. Возможно, ради того, что проект был запущен, Россия пойдет на некие уступки. А он, скорее всего, будет запущен. В этом заинтересованы передовые страны Евросоюза, особенно Германия. И Байден на слова, возможно, будет и далее пытаться приторомзить проект, а на деле же… Напомню, что уходящая канцлер Германии Ангела Меркель делает всё для того, что СП-2 состоялся. А на днях дали ему вновь дали "зеленый свет".

– Будут ли во время обсуждения "украинского кейса" подниматься вопросы Донбасса и Крыма?

– Думаю, да. Но вряд ли в комплексе. Возможно, США предложат механизмы урегулирования ситуации на Донбассе. Которые в идеале должна подготовить украинская сторона, согласовав с западными партнерами. Не исключаю начало формирования позиции по некой корректировке Минских соглашений. Возможно, речь пойдет о применении миротворческого контингента на временно неподконтрольном официальном Киеву участке российско-украинской границы. Но что-то более конкретное - шаги по демилитаризации, разведению войск, гуманитарным и политическим вопросам – вряд ли. Это дело для спецпредставителя США по вопросам Украины, назначение которого могло бы ускорить переговорный процесс.

Вопрос Крыма, предполагаю, Байден тоже поднимет. Но скорее как констатацию факта, что тот был незаконно аннексирован, что нужно прекращать милитаризацию полуострова, нарушать права крымских татар.

– Кстати, о Крыме. Недавно первая заместитель главы МИД Украны Эмине Джапарова сообщила, что ряд мировых лидеров готовы принять участие в "Крымской платформе", которую намерены презентовать 23 августа, накануне Дня независимости Украины. При этом никаких фамилий и конкретных стран не назвала, сославшись на возможную негативную реакцию со стороны России. Их обещают огласить, но позже. Прокомментируйте такой подход.

– Кремль давно заявил, что вопрос Крыма для него закрыт. Но это не значит, что он закрыт для нас. И для всего цивилизованного мира. Да, Россия давит на страны, с которыми поддерживает хоть какие-то отношения, по крымской теме. Да, неофициально (впрочем, официально тоже) российские власти дают понять, что участие тех или иных государтв в Крымской платформе они воспримут как недружественный шаг. И страны, которые во многих темах зависят от РФ (поставки энергоносителей им – и их продукции в Россию), даже применяя санкции, стараются откровенно не демонстрировать поддержку Украины в ракурсе попыток деоккупировать Крым.

И всё же засекречивание участков Крымской платформы, пусть даже предварительно давших свое согласие, как мне кажется, неприемлемо. Должна быть четкая позиция и со стороны Украины, и со стороны наших партнеров. Крым, согласно международному праву, - украинский. Аннексия была незаконной, как и референдум. Все действия РФ в этом направлении – вне правового поля. И Крым никогда не будет признан российским. Именно такова должна быть позиция официального Киева и тех, кто на самом деле является нашим партнером, кто верит в международное право и не верит российской пропаганде.

Что это еще за сокрытие участников? В публичной политике это неприемлемо. Отношение к ситуации с Крымом должно быть четко выражено. И участники "Крымской платформы" должны не таиться, а гордиться, что они в этой ситуации поддерживают не только Украину, но и цивилизованные отношения.

– А как относитесь к самой идее "Крымской платформы"?

– Идея-то хорошая, тема Крыма возвращается в мировую повестку дня. Вот только пока я не вижу наполнения этой идеи реальным содержанием. Возможно, потому "Крымская платформа" пока явно не имеет глобальной поддержки. Судя по всему, если и будет представительство зарубежных участников, то на уровне послов, замминистров.

Главное, чтобы Платформа эта была не для пира. Чтобы с ее помощью вырабатывались реальные механизмы деоккупации Крыма. А это - глубинные, серьезные разработки, работа с партнерами, стратегии, перспективы, взаимная заинтересованность. А не собрались-поговорили-заявили.

Заявлений уже звучало много. Но они ничего не решают. Важно - не обесценить эту идею, формировать реальную политику, а не собирать встречи ради встреч.

– Есть ли риск, что ситуация с кумом Путина, одному из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, которого отправили под домашний арест по подозрению в государственной измене, подтолкнет хозяина Кремля к эскалации на украинском направлении?

– "Кейс Медведчука" вряд ли инициирует какие-то серьезные процессы. Скорее российская пропаганда получит дополнительную возможность обвинить руководство Украины в "репрессиях". Войны из-за Медведчука точно не будет. Но мстить Путин будет, он ведь многое воспринимает как личное. И понимает, что санкции против Медведчука шли именно с Банковой. Так что можно ожидать каких-то информационных ударов по руководству Украины. Путин уже, кстати, заявил, что оно имеет имущество в Крыму, как и Медведчук. Правда, фамилий не назвал.

Думаю, Кремль продолжит вкладываться и в ОПЗЖ, и в другие политические проекты, цель которых – вернуть Украины в орбиту российского влияния. Ну, а наше дело, продолжать очищать свое государство от этого влияния и делать всё, чтобы евроинтеграция и евроатлантическая интеграция стали не просто целями, но – реальностью.