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На встрече с Лавровым Блинкен вспомнил об Украине: что известно

На встрече с Лавровым Блинкен вспомнил об Украине: что известно
08:59 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Во время переговоров в столице Исландии Рейкьявике 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "украинский вопрос".

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Во время переговоров Блинкен озвучил свою обеспокоенность из-за развертывания ВС РФ в границ с Украиной.

По его словам, в случае агрессивных действий против США и ее партнеров и союзников, последуют ответные действия. В то же время он подчеркнул, что Америка стремится к стабильным отношениям с РФ.

Также Блинкен выразил обеспокоенность действиями Кремля в отношении таких изданий как: "Голос Америки", "Свободная Европа/Радио Свобода", — которые считают в России "иноагентами".

При этом госсекретарь отметил свою обеспокоенность здоровьем заключенного оппозиционера Алексея Навального, а также рядом репрессий организаций оппозиции.

Со слов Лаврова, РФ готова обсуждать все вопросы, но с США у РФ сильно расходятся подходы к оценке и решению международной ситуации.

Напомним, что политолог объяснил, как увеличение российских войск у границ с Украиной связанно с попыткой президента РФ Путина испытать президента США Байдена на прочность.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен.
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