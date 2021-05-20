На встрече с Лавровым Блинкен вспомнил об Украине: что известно

Во время переговоров в столице Исландии Рейкьявике 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "украинский вопрос".
Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Во время переговоров Блинкен озвучил свою обеспокоенность из-за развертывания ВС РФ в границ с Украиной.
По его словам, в случае агрессивных действий против США и ее партнеров и союзников, последуют ответные действия. В то же время он подчеркнул, что Америка стремится к стабильным отношениям с РФ.
Также Блинкен выразил обеспокоенность действиями Кремля в отношении таких изданий как: "Голос Америки", "Свободная Европа/Радио Свобода", — которые считают в России "иноагентами".
При этом госсекретарь отметил свою обеспокоенность здоровьем заключенного оппозиционера Алексея Навального, а также рядом репрессий организаций оппозиции.
Со слов Лаврова, РФ готова обсуждать все вопросы, но с США у РФ сильно расходятся подходы к оценке и решению международной ситуации.
Напомним, что политолог объяснил, как увеличение российских войск у границ с Украиной связанно с попыткой президента РФ Путина испытать президента США Байдена на прочность.