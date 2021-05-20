Рада назначила Ляшко главой Минздрава

Верховная Рада в четверг, 20 мая, проголосовала за кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины.

Согласно онлайн-трансляции заседания парламента, за его назначение на пленарном заседании проголосовали 262 народных депутата.

После этого новоназначенный министр вышел на трибуну Верховной Рады и принял присягу.

Как сообщалось, 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на пост министра здравоохранения после отставки Максима Степанова.