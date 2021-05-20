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Юрист: Обвинения Медведчуку – вброс кота Матроскина трехлетней давности

Юрист: Обвинения Медведчуку – вброс кота Матроскина трехлетней давности
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф

Те обвинения, которые на брифинге после обысков у Виктора Медведчука озвучили генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов – это просто пересказ старой публикации, то есть, у СБУ нет реальных доказательств вины Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявила юрист Елена Лукаш.

"Неуверенный в себе глава СБУ и такая же Генпрокурор перебрасывают друг другу какие-то эпизоды в духе того, как в мультфильме Простоквашино дядя Федор, кот Матроскин и Пес писали письмо родителям. Пока они говорили, я загуглила и оказалось, что они пересказывают статью, которую опубликовало финансируемое из Америки "Радио Свобода". То есть, была такая изба-читальня – они читали историю, опубликованную в 2018 году. Тупо пересказывали эту статью своими словами.

У меня сразу возник вопрос: если вы знаете, что с 2018 года происходит длящееся преступление, связанное, по вашим словам, с лишением Украины активов (газа, стоимости недр и ещё чего-то), что вы делаете при президенте Зелинском? Являетесь соучастниками этого преступления? Задача правоохранительной системы – не только преследовать, но и пресекать преступления, то есть вы в 2021 году читаете статью 2018 года, рассказывая, что это – некая сенсация про Медведчука, а что вы делали два года?

Вы должны были привлечь виновных и пресечь незаконную деятельность. Получается, что все правоохранители с момента получения этих плёнок в 2019 году являются соучастниками преступления – они сами сознались об этом на своей пресс-конференции прочитав статейку. Они умеют читать и пользоваться Гуглом. Было очень позорно.

Хочу обратить внимание также на один нюанс. Когда подчинённые несут информацию на брифинг, они дают максимум. Никогда никто не несёт какой-то огрызок, для того чтобы потом в суде дополнить этот огрызок. Так вот, то, что показали по Медведчуку – это максимум всего, что есть у правоохранительной системы Зеленского за 2 года. Это не просто смешно, Это нелепо, это курам на смех. Это криворожское смешное право и два чтеца из избы читальни, которые что-то там пересказывает из интернета", – резюмировала юрист.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Елена Лукаш, Виктор Медведчук.
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