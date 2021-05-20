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Киевский писатель Лесев заявил, что от Зеленского не ждали "махрового беспредела"

Киевский писатель Лесев заявил, что от Зеленского не ждали "махрового беспредела"
14:28 Сегодня Телеграф

Украинский писатель Игорь Лесев заявил, что жители страны симпатизируют партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За жизнь". Об этом пишет "Первый независимый".

Как считает Лесев, сейчас основная цель властей Украины — убрать Медведчука из политики. Именно поэтому против него завели сфабрикованное дело и держат под домашним арестом. Президент Украины Владимир Зеленский сначала ударил по медийным возможностям политика, а затем по бизнесу, указал эксперт.

"От Зеленского, хоть у него и есть диплом юриста, никто не ожидал настолько махрового беспредела. Те же телеканалы были закрыты по легенде "финансирование терроризма". Цель ведь была — закрыть неудобные источники информации, которые рушили рейтинг Зеленского", — говорит Лесев.

Симпатии украинцев к ОПЗЖ связаны с тем, что власти Украины фактически сделали страну бандеровской, плюнув на балансировку между Востоком и Западом. Сейчас Зеленский ревностно следит за своим рейтингом, чтобы победить на предстоящих президентских выборах, избравшись на второй срок, заключил Лесев.

Ранее политтехнолог Тарас Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева, чтобы он не создавал ему конкуренцию.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, ОПЗЖ.
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