После пресс-конференции Зеленского в Украине предъявили условие России

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится, но при одном условии. При этом конкретных дат по переговорам так и нет.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире программы "Радио НВ".

"Встреча (Зеленского и Путина, - Авт.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - заявил он.

При этом Кулеба так и не смог назвать конкретную дату диалога.

"Я, к сожалению или к счастью, не работаю ни в секции гороскопов, ни прогнозов погоды, поэтому я не могу вам сейчас ставить какие-то конкретные дедлайны", - отметил Кулеба.

При этом подготовку к встрече двух президентов начали и в России. Там заявили, что имеются определенные наброски возможных тем к обсуждению.

Напомним, на пресс-конференции в четверг, 20 мая, Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти либо на Донбассе, либо на нейтральной территории. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео.