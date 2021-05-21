Шпир о Медведчуке: Все увидели, что есть политик, который не подчиняется Банковой и Танковой

История с давлением на оппозицию только повышает ее рейтинги. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шпир в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Она безусловно только повышает рейтинги. Потому что все увидели, что есть единственный политик, который не согласует свои действия с Банковой и с Танковой. На Танковой посольство Соединенных Штатов. И как правильно сказали в студии, Медведчук и ОПЗЖ не меняли свою риторику, они с этой риторикой шли на выборы, они ее продолжают, и большинство населения Украины ее поддерживает", - сообщил Шпир.

Он напомнил, что даже на суде сами прокуроры на многое говорят "доказательств нет", "соберем потом".

"Но это же полный беспредел, все что творится", - резюмировал он.