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Шпир о Медведчуке: Все увидели, что есть политик, который не подчиняется Банковой и Танковой

Шпир о Медведчуке: Все увидели, что есть политик, который не подчиняется Банковой и Танковой
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф

История с давлением на оппозицию только повышает ее рейтинги. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шпир в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Она безусловно только повышает рейтинги. Потому что все увидели, что есть единственный политик, который не согласует свои действия с Банковой и с Танковой. На Танковой посольство Соединенных Штатов. И как правильно сказали в студии, Медведчук и ОПЗЖ не меняли свою риторику, они с этой риторикой шли на выборы, они ее продолжают, и большинство населения Украины ее поддерживает", - сообщил Шпир. 

Он напомнил, что даже на суде сами прокуроры на многое говорят "доказательств нет", "соберем потом".

"Но это же полный беспредел, все что творится", - резюмировал он.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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