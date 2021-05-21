Бондаренко: Медведчук - первый кандидат на внеочередные президентские выборы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук - первый кандидат на внеочередные президентские выборы. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявила народный депутат Украины V-VII созывов Елена Бондаренко.

"Хорошая заявка на крепенького кандидата в президенты. Я имею ввиду, что власть абсолютно не понимает, что своими руками они слепили самого главного, первого, с крепким рейтингом кандидата в президенты. Следующего. Пусть это будут очередные, возможно внеочередные, президентские выборы", - заявила она.

По ее мнению, пока Зеленский будет президентом, будут идти судебные процедуры.

"Зеленский сделал из Медведчука личного оппонента и политического врага. Поэтому считайте, что все эти судебные моменты растянуться вплоть до следующей кампании", - сообщила Бондаренко.

Также она добавила, что в команде действующего президента и в прокуратуре есть проблемы с кадрами.

"Если кто-то называет это кадровым голодом, я это называю кадровым отравлением. В данном случае некомпетентными людьми отравили абсолютно все сферы деятельности, в том числе и правовые, и силовые ведомства. Что касается слабых позиций. А что вы ожидали? Как может быть в сфабрикованном деле сильные позиции?" - рассказала она.

Бондаренко отметила, что американская сторона развязывает Зеленскому руки. От него требуют еще больше шагов по части людей, которые предлагают другой политический курс в стране.

"Ему развязали руки и сказали - тебе за это ничего не будет. Мы тебя прикроем… Тут важен не Медведчук, а геополитический курс. Медведчук как раз возглавляет ту политическую силу, которая представляет политическую альтернативу в Украине. Так бы поступили с любой альтернативой, которая предлагает нормальные миротворческие отношения с соседями, предлагает нейтральный статус для Украины, которая предлагает выйти из-под колпака зависимости США, то есть любой, кто предлагает выйти от зависимости от США, с ним бы поступили точно также, как с Медведчуком", - резюмировала она.