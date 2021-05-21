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Политолог: проблему Донбасса невозможно решить без Медведчука

Политолог: проблему Донбасса невозможно решить без Медведчука
18:02 Сегодня Телеграф

В эфире телеканала «Перший Незалежний» политический аналитик Виталий Романченко заявил, что без участия нардепа, главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука решение проблемы войны на Донбассе не представляется возможным. В то же время эксперт поспешил напомнить, что кум Владимира Путина еще с 2014 года глубоко погрузился в эту проблему, решая ряд вопросов.

«Если серьезно, основательно анализировать, мы должны понимать, что в принципе проблему конфликта на Донбассе без Виктора Медведчука решить невозможно. Потому что он с самого начала, с 2014 года, настолько глубоко погрузился в эту проблему, решая вопросы и обмена военнопленными, и по подготовке и исполнению Минских договоренностей, и по перемирию в 2014-2015 годах, что без его участия эту проблему сегодня Украине решить будет чрезвычайно сложно», - сказал Виталий Романченко.

Напомним, что 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело скандального главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокаты политика уже готовят апелляцию.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Донбасс, Виктор Медведчук.
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