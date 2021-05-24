Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины

Хочется верить, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени осознает важность диалога с Россией, заявил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Депутат высказал заинтересованность в восстановлении отношений между Киевом и Москвой. Также он надеется, что украинские власти возьмутся за голову и начнут исполнять обязанности, взятые на себя в рамках минских переговоров.

Ранее генпрокуратура заподозрила Медведчука в госизмене и «покушении» на национальные ресурсы Крыма. Политик считает происходящее частью репрессий с целью избавиться от конкуренции.

Напомним, 21 мая суд в Киеве постановил оставить в силе меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении политика. Сам Медведчук решение принял и заявил, что продолжит выполнять предписания, в частности носить электронный браслет.