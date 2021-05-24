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Названо возможное место и время встречи Байдена и Путина

Названо возможное место и время встречи Байдена и Путина
16:29 Сегодня Телеграф

Швейцарская Женева является наиболее вероятным местом для потенциальной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент NBC News Джефф Беннетт, ссылаясь на четыре источника в Белом доме.

"Ранее в этом месяце Байден сказал, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным во время его запланированного визита в Европу в июне, - пишет журналист. - Возможная встреча, скорее всего, будет направлена на деэскалацию конфликта между странами".

Кроме того, швейцарское СМИ Tages-Anzeiger, также ссылаясь на достоверные источники в администрации Байдена, пишет, что передовая миссия ВВС США уже приземлилась в Женеве.

Место и точное время встречи президентов пока неясны. Впрочем, продолжают швейцарские журналисты, скорее всего саммит между двумя президентами может состояться в июне в ближайшие две недели.

Напомним, ранее предполагаемым местом для встречи Байдена и Путина была Исландия.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Саммит, Путин, Швейцария, Белый дом, Источники., Байден.
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