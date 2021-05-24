Демонстративно сидел и "шарился" в телефоне: скандальный нардеп Яценко игнорировал гимн Украины (видео)

Народный депутат Украины Антон Яценко, недавно вошедший во фракцию "Батьківщина", демонстративно не встал во время исполнения государственного гимна Украины в городском совете Умани (Черкасская обл.).

Соответствующее видео опубликовал в понедельник, 24 мая, Telegram-канал "STERNENKO".

"Нардеп Антон Яценко в Уманском городском совете демонстративно не встал во время исполнения гимна Украины. Недавно он присоединился к фракции Батькивщина в ВР", – говорится в сопровождающем видео тексте.

На записи видно, что все находящиеся в зале люди встали и многие исполняют гимн Украины, однако Яценко остался сидеть и смотреть в свой мобильный телефон. После этого к нему подошел мужчина и обратил внимание депутата на то, что все встали.

Яценко оглянулся, увидел, что все встали, и спустя несколько секунд опять вернулся к рассматриванию экрана своего телефона.

После этого тот же мужчина вновь подошел к Яценко и между ними произошел непродолжительный разговор, после которого нардеп все также остался сидеть и вновь начал смотреть в свой гаджет.

Антон Яценко впервые прошел в Раду в 2007 году от Блока Юлии Тимошенко как член партии ВО "Батькивщина", в 2011 году перешел во фракцию "Партии регионов", был членом "Партии регионов" в 2011-2014 гг.

В 2012 году был избран в Верховную Раду от "Партии регионов" по тому же округу как член партии. 21 февраля 2014 вышел из фракции "Партии регионов", через несколько дней присоединился к группе "Економічний Розвиток".

Прошел в Верховную Раду VIII созыва как беспартийный самовыдвиженец по 200 округу (Черкасская область), был членом депутатской группы "Відродження". Член президиума политсовета партии "Відродження", с 2018 года - заместитель председателя партии.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по тому же 200 округу. С 13 сентября 2019 года - член депутатской группы "За майбутнє", до того был внефракционным.

По данным "ЧЕСНО", Яценко уличали в неперсональном голосовании в парламенте, является фигурантом антикоррупционных расследований. Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года и в 2012 году - за закон "Об основах государственной языковой политики", который расширял потребление русского языка в Украине.

Как пишет интернет-издание "Украинская правда", Яценко известен из-за коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, которая была известна как "площадки Яценко".

Схема появилась после принятия госбюджета Украины на 2018 год. Тогда всех продавцов или покупателей недвижимости обязали сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда госимущества, якобы чтобы сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

"Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имели одного бенефициара и были связаны с депутатом Антоном Яценко. Площадки просто "пересылали данные" от оценщика в Единую базу ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривень", - пишет издание и напоминает, что Рада ликвидировала эти площадки в декабре 2019 года.