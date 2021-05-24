Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Самосуд над школьницей: в Белой Церкви сняли избиение 13-летней девочки (видео 18+)
Самосуд над школьницей: в Белой Церкви сняли избиение 13-летней девочки (видео 18+)
Украина готовит к запуску паспорта вакцинации: в Офисе президента назвали дату
Украина готовит к запуску паспорта вакцинации: в Офисе президента назвали дату
Облил прилавок бензином и требовал оружие: под Одессой произошел погром в универмаге (фото)
Облил прилавок бензином и требовал оружие: под Одессой произошел погром в универмаге (фото)

Демонстративно сидел и "шарился" в телефоне: скандальный нардеп Яценко игнорировал гимн Украины (видео)

Демонстративно сидел и "шарился" в телефоне: скандальный нардеп Яценко игнорировал гимн Украины (видео)
18:24 Сегодня Телеграф скриншот

Народный депутат Украины Антон Яценко, недавно вошедший во фракцию "Батьківщина", демонстративно не встал во время исполнения государственного гимна Украины в городском совете Умани (Черкасская обл.).

Соответствующее видео опубликовал в понедельник, 24 мая, Telegram-канал "STERNENKO".

"Нардеп Антон Яценко в Уманском городском совете демонстративно не встал во время исполнения гимна Украины. Недавно он присоединился к фракции Батькивщина в ВР", – говорится в сопровождающем видео тексте.

На записи видно, что все находящиеся в зале люди встали и многие исполняют гимн Украины, однако Яценко остался сидеть и смотреть в свой мобильный телефон. После этого к нему подошел мужчина и обратил внимание депутата на то, что все встали.

Яценко оглянулся, увидел, что все встали, и спустя несколько секунд опять вернулся к рассматриванию экрана своего телефона.

После этого тот же мужчина вновь подошел к Яценко и между ними произошел непродолжительный разговор, после которого нардеп все также остался сидеть и вновь начал смотреть в свой гаджет.

Антон Яценко впервые прошел в Раду в 2007 году от Блока Юлии Тимошенко как член партии ВО "Батькивщина", в 2011 году перешел во фракцию "Партии регионов", был членом "Партии регионов" в 2011-2014 гг.

В 2012 году был избран в Верховную Раду от "Партии регионов" по тому же округу как член партии. 21 февраля 2014 вышел из фракции "Партии регионов", через несколько дней присоединился к группе "Економічний Розвиток".

Прошел в Верховную Раду VIII созыва как беспартийный самовыдвиженец по 200 округу (Черкасская область), был членом депутатской группы "Відродження". Член президиума политсовета партии "Відродження", с 2018 года - заместитель председателя партии.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по тому же 200 округу. С 13 сентября 2019 года - член депутатской группы "За майбутнє", до того был внефракционным.

По данным "ЧЕСНО", Яценко уличали в неперсональном голосовании в парламенте, является фигурантом антикоррупционных расследований. Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года и в 2012 году - за закон "Об основах государственной языковой политики", который  расширял потребление русского языка в Украине.

Как пишет интернет-издание "Украинская правда", Яценко известен из-за коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, которая была известна как "площадки Яценко".

Схема появилась после принятия госбюджета Украины на 2018 год. Тогда всех продавцов или покупателей недвижимости обязали сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда госимущества, якобы чтобы сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

"Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имели одного бенефициара и были связаны с депутатом Антоном Яценко. Площадки просто "пересылали данные" от оценщика в Единую базу ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривень", - пишет издание и напоминает, что Рада ликвидировала эти площадки в декабре 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 247

Все по теме:

Антон Яценко, Нардеп, Государственный Гимн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
02 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
03 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
04 ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
05 Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Штормовая волна накатила&quot;: по центру Одессы течет огромная &quot;река&quot; (видео)
"Штормовая волна накатила": по центру Одессы течет огромная "река" (видео)
Названо возможное место и время встречи Байдена и Путина
Названо возможное место и время встречи Байдена и Путина
Майдана в Беларуси не будет, но Лукашенко подошёл к кровавой черте, - Андрей Окара
Майдана в Беларуси не будет, но Лукашенко подошёл к кровавой черте, - Андрей Окара
Несколько сотен за выезд из страны: на Днепропетровщине рассекретили аферу медиков и туроператоров
Несколько сотен за выезд из страны: на Днепропетровщине рассекретили аферу медиков и туроператоров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь