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Байден должен встретиться с Зеленским раньше, чем с Путиным: озвучены причины

Байден должен встретиться с Зеленским раньше, чем с Путиным: озвучены причины
06:01 Сегодня Телеграф

Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, которая состоится 16 июня в швейцарской Женеве, после участия главы Белого дома на саммите "Большой семерки" в Британии, а также на саммите НАТО в Брюсселе активно обсуждается в западной прессе.

Не отстает и российская с украинской. "Телеграф" поинтересовался у российского политолога, доктора исторических наук Елены Галкиной, какие шаги могут быть предприняты в преддверии вероятного тет-а-тета, будут ли повышать ставки, кто в более выгодных условиях, и почему считается важным провести встречу Байдена с Зеленским раньше, чем Байдена с Путиным?

 Елена Галкина считает, что важно учитывать ряд вводных, которые есть на данный момент.

"Во-первых, решения, которые принимает Байден и во внутренней, и во внешней политике, в немалой степени определяются теми ценностными ожиданиями, которые имеют по отношению к новой администрации США гражданское общество внутри Штатов и западные демократии как цивилизационные партнеры. Так, после внутрипартийной критики Байден увеличил лимит на беженцев, хотя не видел для этого оснований на основе экспертных выводов", - отмечает политолог.

Она напоминает, что Байден был избран с программой вернуть Штатам миссию лидера свободного мира. А потому вынужден будет делать шаги, соответствующие этим ожиданиям.

"Так, лидер свободного мира не может торговаться в стиле "реалполитик", особенно если результатом этих разменов сфер влияния гарантированно станут гибель людей и ослабление глобальных институций. Не может он и пассивно миротворствовать, ибо при такой политике Обамы уже были массовые человеческие жертвы в Сирии и на Донбассе, сопровождавшиеся глумлением агрессоров над международным правом и ООН. Спокойное отношение Байдена к достройке "Северного потока-2", которое, кстати, было известно до его избрания, уже стало объектом острейшей критики республиканцев", - подчеркивает Елена Галкина.

Второй важной вводной она считает то, что первое трансатлантическое турне президента США запланировано в привязке к таким важным событиям как саммит G7 в Великобритании (его Байден посетит 11-13 июня) и саммит НАТО 14 июня в Брюсселе, во время которого глава Белого дома встретится с лидерами ЕС.

Предстоящая встреча Байдена и Путина: что пишет западная пресса

"Известно, что на саммите НАТО Байден проведет личные встречи с союзниками по альянсу, включая турецкого лидера Эрдогана. Возможно, где-то там произойдет и общение президента США с украинским президентом - Зеленским. По крайней мере, такую возможность не исключали в Офисе президента Украины, - отмечает эксперт. - Встреча с Путиным произойдет 16 июня, под занавес турне, когда вся повестка будет обговорена. Повлиять на нее в переговорном формате российский президент не сможет. Само расписание встреч уже говорит о том, что на данный момент инициатива полностью за Байденом, который, кстати, ранее предложил и саму встречу, и время её проведения".

Третьей вводной Елена Галкина называет то, что фон встречи для Путина на данный момент негативен - и предпосылок к изменению не просматривается.

"В американском публично-политическом дискурсе, в том числе в ведомственных докладах Конгрессу, РФ характеризуется словом "malign" - злонамеренный. Злонамеренная деятельность, активность, влияние, проект и так далее - это теперь всё про Россию. И доказательств тому, что это определение точное, за последние годы огромное количество, которое уже затмило привычных миру злодеев. Причем изрядная доля этих активностей приходится на территорию ЕС, и это привело к значительному сближению взглядов на сущность режима Путина по обе стороны Атлантики. Злонамеренная активность Кремля – единая проблема для Запада", - уверена политолог.

При этом она отмечает, что пока нет ответа, как эту проблему решать. И об этом, в том числе, будет идти речь на встречах, которые Байден проведет перед Путиным, считает Елена Галкина.

"Так, в госаппарате и экспертном сообществе США распространено убеждение, что страны Европы вносят недостаточный вклад в решение этой проблемы, начиная от затрат на оборону и заканчивая участием в "Севером потоке-2" – агрессивной геополитической инициативе Кремля "ниже уровня боевых действий", антиукраинская цель которой была признана Путиным публично. Вопрос европейской безопасности не может решаться силами преимущественно США, потому и агрессия Кремля против Украины считается многими американскими экспертами, прежде всего, европейской проблемой, - поясняет Елена Галкина. - Кроме того, Байден выглядит полным решимости восстановить единство свободного мира, и ради этого не будет оказывать жесткого давления на европейских партнеров в вопросе, который в американской оптике не является существенным. Особенно если учесть мощный европейский тренд на диверсификацию источников энергии. Думаю, намного важнее для США добиться единства с ЕС по линии в отношении Китая, где противоречий гораздо больше. А ведь именно противостояние Китаю остается приоритетным для Штатов и при Байдене".

По мнению политолога, уже из этих исходных данных очевидно, что у Байдена отсутствуют мотивы идти на какие-то уступки Путину, в том числе и по Украине.

"Скорее, встреча может быть посвящена ознакомлению Путина с должными правилами взаимодействия, как их видит американская администрация, - прогнозирует эксперт. - Объективно интересам России отвечала бы демонстрация готовности действовать по этим правилам, а в ходе подготовки к встрече – какие-то шаги к разрядке напряженности. Но логика развития режима Путина свидетельствует, что вряд ли мы увидим эти шаги навстречу. Однако и реальной эскалации ждать пока нет оснований: ситуация внутри РФ в преддверии выборов в Госдуму выглядит вполне контролируемой, достигнуты большие успехи в линии принуждения Лукашенко к "интеграции", поэтому бросаться в истерике на соседей оснований нет.  Опасность в другом: согласно докладам американского "лубинного государства", к которому Байден прислушивается не меньше, чем к общественному мнению, злонамеренная активность Кремля простирается и на Латинскую Америку, и на Африку южнее Сахары, и на Ближний и Средний Восток. И агрессия против Украины может в этом длинном списке затеряться. Поэтому встреча Зеленского и Байдена в эти дни крайне важна".

Отметим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 мая, пригласил в Минск лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

О том, какие сигналы были посланы Кремлю из Белого дома, читайте в материале "Телеграфа": Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, Елена Галкина.
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