Для Байдена карбоновые выбросы важнее полувоенных разборок на окраинах планеты: чем закончатся переговоры США и России без участия Украины

Переговоры США и России без Украины об Украине вызывают серьезную настороженность, учитывая, тот факт, что даже в выступлении пятилетней давности в Раде Джо Байден, несмотря на тезис об украинском Крыме, просил нардепов провести выборы на оккупированном Донбассе. Поэтому ждать "плюшек" от переговоров Байдена и Путина вряд ли приходится.

Такое мнение в Facebook высказал главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар.

"Тут все думают-гадают, я смотрю, чем закончатся уже третьи переговоры между США и Россией без участия Украины, где речь, безусловно, будет идти об Украине...

А я не гадаю. Я взял просто еще раз прослушал речь Джо перед украинским парламентом 5 лет назад, куда он приехал, чтобы после произнесения ритуальной фразы "США никогда не признают Крым русским" приступил к "мягкому уговариванию" парламентариев чтобы они разрешили провести выборы в ЛДНР до отвода русских войск (только после отвода тяжелых вооружений), под присмотром про-русского ОБСЕ, разумеется.

И чтобы поменяли Конституцию Украины, предоставив Донецку и Луганску широкую автономию.

Кстати, называл он ЛДНР на протяжении своей речи people republic -- народными республиками, то есть...

У меня нет претензий или вопросов к Джо Байдену...

Он лидер своей Великой Страны, лидер своей великой Демократической Партии США...

Он шел на выборы, обещая, что он будет бороться за мир, а не развязывать войны по всей планете против диктаторов, ранее нарушивших чьи-то границы.

И о Путине он сказал что протянет ему руку в вопросе глобального Warming Effect. Дедушка Джо полностью отражает ментальность своих избирателей - для которых карбоновые выбросы намного важнее каких-то полувоенных разборок на окраинах планеты".