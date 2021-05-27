Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса
Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса

Для Байдена карбоновые выбросы важнее полувоенных разборок на окраинах планеты: чем закончатся переговоры США и России без участия Украины

Для Байдена карбоновые выбросы важнее полувоенных разборок на окраинах планеты: чем закончатся переговоры США и России без участия Украины
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф

Переговоры США и России без Украины об Украине вызывают серьезную настороженность, учитывая, тот факт, что даже в выступлении пятилетней давности в Раде Джо Байден, несмотря на тезис об украинском Крыме, просил нардепов провести выборы на оккупированном Донбассе. Поэтому ждать "плюшек" от переговоров Байдена и Путина вряд ли приходится.

Такое мнение в Facebook высказал главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар.

"Тут все думают-гадают, я смотрю, чем закончатся уже третьи переговоры между США и Россией без участия Украины, где речь, безусловно, будет идти об Украине...

А я не гадаю. Я взял просто еще раз прослушал речь Джо перед украинским парламентом 5 лет назад, куда он приехал, чтобы после произнесения ритуальной фразы "США никогда не признают Крым русским" приступил к "мягкому уговариванию" парламентариев чтобы они разрешили провести выборы в ЛДНР до отвода русских войск (только после отвода тяжелых вооружений), под присмотром про-русского ОБСЕ, разумеется.

И чтобы поменяли Конституцию Украины, предоставив Донецку и Луганску широкую автономию.

Кстати, называл он ЛДНР на протяжении своей речи people republic -- народными республиками, то есть...

У меня нет претензий или вопросов к Джо Байдену...

Он лидер своей Великой Страны, лидер своей великой Демократической Партии США...

Он шел на выборы, обещая, что он будет бороться за мир, а не развязывать войны по всей планете против диктаторов, ранее нарушивших чьи-то границы.

И о Путине он сказал что протянет ему руку в вопросе глобального Warming Effect. Дедушка Джо полностью отражает ментальность своих избирателей - для которых карбоновые выбросы намного важнее каких-то полувоенных разборок на окраинах планеты".

Байден Путин

Байден Путин

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Украина, Переговоры, Владимир Путин, Блог, Джо Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 "Или подпишет все бумаги или его убьют": Пионтковский о встрече Лукашенко с Путиным
03 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
04 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
05 Вознесение Господне в 2021 году: когда отмечают и как правильно провести этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19
Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19
В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)
В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)
Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска
Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь