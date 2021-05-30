Внезапно умер посол Украины в Таиланде

Ночью 29 мая в Таиланде умер посол Украины Андрей Бешта.

Об этом 30 мая сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", – сообщил он, не указав, что является причиной его смерти.

Со слов Зеленского, Бешта был высококвалифицированным дипломатом и преданно служил интересам страны.

Он также выразил свои соболезнования его семьи и близким.

Скриншот поста Зеленского в соцсети Твиттер:

Также о смерти посла сообщил редактор Європейской правды Сергей Сидоренко.

"Страшные новости о после Бешта. Сил всем близким и родным людям", — написал он.

Напомним, что ранее 3 мая штамм "индийского" коронавируса, был обнаружен у дипломата из Польши, который ранее был эвакуирован из Индии.



28 мая в больнице Дахаба в Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.