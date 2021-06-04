В СНБО рассказали, от чего зависит возобновление авиасообщения с Беларусью

После задержания в Минске бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, Украина и страны ЕС прекратили авиасообщение с Беларусью. Теперь его восстановление будет зависеть от поведения режима Александра Лукашенко.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу, 4 июня.

"Это (восстановление авиасообщения, - ред.) будет зависеть не от нас, а от поведения Беларуси и от того, каким образом они будут вести себя с теми политзаключенными, которых там уже тысячи", - сказал он, добавив, что Евросоюз с сегодняшнего дня прекращает прием любых рейсов из Беларуси.

Как сообщалось ранее, Данилов заявил, что Германия и Франция должны понести "ответственность" за сотрудничество с Россией.